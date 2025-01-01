ブランドストーリーテリングビデオメーカー: 魅力的な物語を作成

多様なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なビデオストーリーテリングを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製品マネージャー、営業チーム、教育者を対象とした45秒の説明ビデオを制作し、複雑なアイデアを簡素化する必要があります。ビデオはクリーンで明確なビジュアルスタイルを持ち、ダイナミックなグラフィックスとフレンドリーでありながら権威あるボイスオーバーでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとその豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、主要な製品機能や教育コンセプトを効果的に示し、全体のビデオ作成プロセスを簡素化します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターに最適な30秒の魅力的なビデオ広告を開発し、瞬時に注目を集めます。トレンドの背景音楽を使用した、テンポの速い、活気に満ちたモダンなビジュアルスタイルを採用します。このプロンプトは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して作成を開始し、さまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用し、インパクトのあるソーシャルメディアコンテンツの配信を保証します。
サンプルプロンプト3
クリエイティブエージェンシーや独立系映画製作者向けに、先進的なビデオストーリーテリングに焦点を当てた90秒の芸術的なビデオをデザインします。シネマティックで感情を揺さぶるビジュアルスタイルを想像し、カスタムサウンドデザインと雰囲気のある音楽で強化します。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを高め、スクリプトからのテキストビデオで複雑な物語を生き生きとさせ、AIビジュアルの力を示し、洗練されたオーディエンスを刺激し、引き込むことを目指します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドストーリーテリングビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールでブランドの物語を魅力的でプロフェッショナルなビデオに迅速に変換し、オーディエンスを引きつけ、ユニークなメッセージを効果的に伝えます。

1
Step 1
ストーリーの基盤を作成
さまざまなプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選択するか、スクリプトを直接入力して始めます。これらの事前設計されたレイアウトは、ブランドの物語を視覚化するための迅速なスタートを提供します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを追加
ブランドを代表する、またはメッセージを伝えるためにリアルな「AIアバター」でストーリーを強化します。これらのAI駆動のプレゼンターは、ダイナミックで一貫したキャラクター描写でブランドの物語を生き生きとさせ、オーディエンスを直接引きつけます。
3
Step 3
ブランドに一貫した要素を適用
「ブランディングコントロール」を利用して、ロゴ、特定のブランドカラー、フォントをシームレスに統合し、ブランドのアイデンティティを維持します。関連するビジュアルや背景音楽でビデオをさらに豊かにします。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を調整して、さまざまなプラットフォームに合わせてブランドストーリービデオを完成させます。高品質の出力を生成し、マーケティングチャネル全体で即座に共有できるようにし、メッセージがターゲットオーディエンスに効果的に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成

ソーシャルメディア向けの魅力的なビデオやクリップを迅速に制作し、ブランドの存在感とオーディエンスのエンゲージメントを高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオ作成を通じてブランドストーリーテリングを強化できますか？

HeyGenはユーザーがブランドストーリーテリングビデオメーカーになることを可能にし、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、簡単なブランディングコントロールを使用して、オーディエンスを引きつけ、メッセージを効果的に伝える魅力的なマーケティングビデオを作成できます。

HeyGenを使って高品質なアニメーションプレゼンテーションやマーケティングビデオを簡単に作成できますか？

はい、HeyGenはAIビデオ作成を簡素化し、高品質なアニメーションプレゼンテーションやマーケティングビデオを手軽に制作できます。AIアバターと豊富なメディアライブラリを備えた直感的なプラットフォームにより、広範なビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルなAIビジュアルを生成できます。

HeyGenはソーシャルメディアコンテンツのためにどのような種類のビデオを生成できますか？

HeyGenは多様なソーシャルメディアコンテンツを生成するのに最適な多用途ビデオメーカーであり、魅力的なビデオ広告や迅速な説明ビデオを含みます。自動生成された字幕でテキストをビデオに変換し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、メッセージがより広いオーディエンスに届くようにします。

HeyGenはどのようにしてすべてのビデオ資産で一貫したブランディングを保証しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをすべてのビデオ資産にシームレスに組み込むことができます。これにより、すべてのブランドビデオが一貫したビジュアルアイデンティティを維持し、ブランドストーリーテリングとプロフェッショナルなイメージを強化します。