ブランドストーリーテリングビデオジェネレーター：魅力的なビデオを作成
強力なAIアバターを活用して、ブランドのユニークなストーリーを伝える高品質なマーケティングビデオを迅速に制作します。
技術に精通したB2Bクライアント向けに、最先端のソフトウェアアップデートの複雑な機能を詳細に説明する60秒の魅力的なビデオを構築します。このAIビデオジェネレーターのタスクは、クリーンで指導的なグラフィックスと明確なステップバイステップのデモンストレーションを備えた視覚的アプローチを要求し、落ち着いた権威あるナレーションと技術的な明確さを提供する正確な画面上のテキストで完璧に補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能をシームレスに統合し、技術文書から直接正確でプロフェッショナルなナレーションを生成します。
特に若いプロフェッショナルを対象に、会社の文化と魅力的な従業員福利厚生について説得力のある物語を伝える30秒のビデオを作成します。ビデオのビジュアルアイデンティティは、多様なチームメンバーが積極的に協力し、さまざまな職場活動を楽しんでいる様子を明るく招待的な色彩で示す活気に満ちたエネルギッシュなモンタージュであり、人気のある現代的なインストゥルメンタルトラックに設定されています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この視覚的に魅力的で感情的に影響力のあるリクルートメント作品を簡単に構築します。
一般消費者を戦略的にターゲットにした15秒のソーシャルメディアビデオ広告を想像してください。感情的な物語作りを用いて新しいエコフレンドリー製品を紹介します。ビジュアル体験は、製品の環境への貢献を力強く示す急速なカットと鮮やかで自然な映像で特徴付けられ、トレンドの上昇するオーディオトラックと組み合わされ、音声なしでも最大のリーチとインパクトを確保します。HeyGenの字幕/キャプションを目立たせて、コアメッセージと説得力のある行動喚起を伝えます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを通じてどのようにブランドストーリーテリングを強化できますか？
HeyGenは、テキストから魅力的なビデオストーリーを作成することでブランドストーリーテリングを変革します。私たちのAIビデオジェネレーターは強力なツールを活用して、企業が簡単かつ効果的に説得力のある物語を伝えることを可能にします。
HeyGenのビデオ作成プロセスにおいてAIアバターはどのような役割を果たしますか？
HeyGenは高度なAIアバターを利用してスクリプトを生き生きとさせ、一貫したキャラクターを提供してビジュアルクリエーションを強化します。これらのリップシンク可能なAIアバターは、広範な編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなビデオを簡単に制作することを可能にします。
HeyGenは魅力的なソーシャルメディアコンテンツの制作と編集を簡素化できますか？
もちろんです！HeyGenは、ソーシャルメディアコンテンツ用の高品質なビデオを生成するためのユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供し、ビデオ作成を簡素化するように設計されています。豊富なテンプレートと自動化機能を備えたHeyGenは、制作と編集のワークフローを効率化し、貴重な時間を節約します。
HeyGenはグローバルマーケティングキャンペーンのためのローカリゼーションと一貫したキャラクターをサポートしていますか？
はい、HeyGenは音声オーバーや多様なAIアバターを含む強力なローカリゼーション機能を通じてグローバルマーケティング活動を支援します。私たちのプラットフォームは、すべてのビデオで一貫したキャラクターを確保し、国際的なオーディエンスに効果的にリーチするためのカスタマイズされたプロフェッショナルなブランドコミュニケーションを可能にします。