ブランドストーリービデオメーカー：魅力的な物語を簡単に作成

スクリプトを強力なブランドビデオに瞬時に変換します。スクリプトからのテキストビデオ機能で、ブランドコミュニケーションをシームレスかつ効率的にします。

小規模ビジネスオーナーやスタートアップ向けに、30秒の魅力的なブランドストーリー動画を作成しましょう。親しみやすいナレーションと共に、HeyGenを使ったナレーション生成の簡単さを強調し、ブランドのユニークな物語を効果的に伝えるプロフェッショナルなビジュアルスタイルを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームやクリエイティブプロフェッショナル向けに、45秒のダイナミックな説明動画を想像してみてください。AI動画メーカーの力を示し、現代的なビジュアルとAIアバターのプレゼンテーションを通じて、HeyGenのAIアバター機能を活用した効率的な制作を強調します。
サンプルプロンプト2
eコマースブランドやデジタルマーケター向けに、効果的な動画マーケティング戦略と完全なカスタマイズオプションを活用した、60秒の活気ある動画を作成しましょう。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に豊かで、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、ソーシャルメディアでのコンテンツのリーチを広げます。
サンプルプロンプト3
企業コミュニケーターや人事部門向けに、ブランドコミュニケーションを強化するためのプロフェッショナルな30秒のビジネス動画を制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威的で明確であり、HeyGenの専門的にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、ブランドの美学を維持するシームレスなトランジションを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドストーリービデオメーカーの使い方

直感的なAI動画メーカーで魅力的なブランド物語を簡単に作成し、あなたのストーリーを魅力的な動画コンテンツに変換します。

1
Step 1
基盤を作成
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選択するか、スクリプトを入力して、ブランドストーリービデオの基盤を確立します。
2
Step 2
動的要素を追加
ライブラリからメディアを統合し、インパクトのあるナレーションを生成して、物語を生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランドメッセージを洗練
ロゴや色のブランディングコントロールを含むフルカスタマイズを適用して、ブランドのユニークなアイデンティティが際立つようにし、真にブランドに合った動画を作成します。
4
Step 4
ストーリーを公開
さまざまなアスペクト比で動画をエクスポートし、魅力的なソーシャルメディアコンテンツとして配信することで、説得力のあるブランドストーリーを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

.

顧客の証言を魅力的な動画物語に変換することで、信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてインパクトのあるブランドストーリービデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、フルカスタマイズオプションとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供し、常にブランドコミュニケーションが的確で、あなたのユニークなメッセージを反映するようにします。

HeyGenがソーシャルメディアコンテンツに最適なAI動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIを活用したツールとスクリプトからのテキストビデオ機能を駆使して、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に生成します。ナレーション生成とAIアバターにより、クリエイティブプロフェッショナルが効率を求める動画マーケティングを簡素化します。

HeyGenは誰にでも使いやすいビジネス動画メーカーですか？

はい、HeyGenは使いやすいビジネス動画メーカーとして設計されており、ドラッグ＆ドロップエディターと直感的なコントロールを備えています。これにより、クリエイティブプロフェッショナルを含む誰でも簡単に高品質なブランド動画を制作できます。

HeyGenは多用途の説明動画を作成するためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは多様なコンテンツの作成をサポートする多用途の動画マーケティングプラットフォームであり、魅力的な説明動画を含むコンテンツを作成できます。ユーザーはAIアバター、ナレーション生成、カスタムシーンを活用して、複雑なアイデアを効果的に伝えることができます。