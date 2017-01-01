ブランドストーリービデオメーカー：魅力的な物語を簡単に作成
スクリプトを強力なブランドビデオに瞬時に変換します。スクリプトからのテキストビデオ機能で、ブランドコミュニケーションをシームレスかつ効率的にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームやクリエイティブプロフェッショナル向けに、45秒のダイナミックな説明動画を想像してみてください。AI動画メーカーの力を示し、現代的なビジュアルとAIアバターのプレゼンテーションを通じて、HeyGenのAIアバター機能を活用した効率的な制作を強調します。
eコマースブランドやデジタルマーケター向けに、効果的な動画マーケティング戦略と完全なカスタマイズオプションを活用した、60秒の活気ある動画を作成しましょう。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に豊かで、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、ソーシャルメディアでのコンテンツのリーチを広げます。
企業コミュニケーターや人事部門向けに、ブランドコミュニケーションを強化するためのプロフェッショナルな30秒のビジネス動画を制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威的で明確であり、HeyGenの専門的にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、ブランドの美学を維持するシームレスなトランジションを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてインパクトのあるブランドストーリービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、フルカスタマイズオプションとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供し、常にブランドコミュニケーションが的確で、あなたのユニークなメッセージを反映するようにします。
HeyGenがソーシャルメディアコンテンツに最適なAI動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenはAIを活用したツールとスクリプトからのテキストビデオ機能を駆使して、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に生成します。ナレーション生成とAIアバターにより、クリエイティブプロフェッショナルが効率を求める動画マーケティングを簡素化します。
HeyGenは誰にでも使いやすいビジネス動画メーカーですか？
はい、HeyGenは使いやすいビジネス動画メーカーとして設計されており、ドラッグ＆ドロップエディターと直感的なコントロールを備えています。これにより、クリエイティブプロフェッショナルを含む誰でも簡単に高品質なブランド動画を制作できます。
HeyGenは多用途の説明動画を作成するためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは多様なコンテンツの作成をサポートする多用途の動画マーケティングプラットフォームであり、魅力的な説明動画を含むコンテンツを作成できます。ユーザーはAIアバター、ナレーション生成、カスタムシーンを活用して、複雑なアイデアを効果的に伝えることができます。