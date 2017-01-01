ブランドストーリービデオジェネレーター: 魅力的な物語を作成

スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、アイデアを魅力的なブランドストーリーに簡単に変換し、素晴らしい結果を得ることができます。

新進起業家や小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のブランドストーリー動画を想像してください。彼らのビジョンがどのように実現したかを紹介します。ビジュアルスタイルは現代的でインスピレーションを与えるもので、鮮明なグラフィックと希望に満ちたストック映像を組み合わせ、プロフェッショナルな声のナレーションが付随します。この動画は、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、書かれたコンセプトを視覚的な物語に変える簡単さを強調し、効率的な「AIビデオ作成」を実演します。

B2Bマーケティングマネージャー向けに設計された60秒の顧客成功ストーリーを作成し、変革的なクライアントパートナーシップを描写します。ビジュアルとオーディオスタイルは信頼性があり安心感を与えるもので、信頼できる「AIアバター」スポークスパーソンが、プロフェッショナルにデザインされた「テンプレートとシーン」を背景に証言を紹介します。この「説得力のあるマーケティングビデオ」は信頼を築き、実際の影響を示します。
新製品のための30秒のブランド広告を開発し、ソーシャルメディアプラットフォーム上の一般消費者を対象にします。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、鮮やかなカラーパレットとトレンドの背景音楽を取り入れ、重要なメッセージは自動生成された「字幕/キャプション」で強調されます。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、魅力的なビジュアルを迅速に調達し、全体的な魅力を高めます。
見込み顧客に複雑なサービスを説明する50秒の情報動画を制作し、技術的な専門用語を簡素化します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で教育的であり、フレンドリーな「AIアバター」がカスタムブランド要素を用いて利点を説明します。「AIビデオジェネレーター」ツールの多様性と、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させる能力を強調し、簡単な「ビデオ作成」を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドストーリービデオジェネレーターの仕組み

最先端のAI技術を活用して、ブランドの物語を視聴者に共鳴する魅力的なビデオにシームレスに変換し、プロフェッショナルな結果を得ることができます。

Step 1
スクリプトを作成
ブランドの物語を直接書くか、既存のテキストを貼り付けることで、プラットフォームのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を有効にします。
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのギャラリーから選択し、ブランドストーリーを視覚的に表現し、ビデオに魅力的な人間味を加えます。
Step 3
高品質の声のナレーションを追加
ブランドのメッセージを語るために、魅力的でプロフェッショナルな高品質の声のナレーションを生成し、視聴者に明確さと影響を与えます。
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
ロゴや色の包括的なブランディングコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、最終的な作品があなたの独自のアイデンティティを反映するようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアビデオを制作

魅力的なソーシャルメディアビデオや短編クリップを迅速に生成し、ブランドストーリーを効果的に共有し、プラットフォーム全体でオーディエンスとつながります。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のブランドストーリービデオ作成を向上させることができますか？

HeyGenは強力な「ブランドストーリービデオジェネレーター」として機能し、「説得力のあるマーケティングビデオ」を簡単に作成することができます。「AIビデオ作成」を活用して、あなたの物語を視覚的に影響力のあるコンテンツに変え、視聴者に共鳴させます。

HeyGenはビデオ作成にどのような革新的なAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルな「AIアバター」やシームレスな「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を含む高度な「AIビデオ作成」機能を提供しています。これにより、プロフェッショナルなビデオを効率的に生成し、「高品質の声のナレーション」とダイナミックなビジュアルを備えたビデオを作成できます。

HeyGenはさまざまな種類のマーケティングビデオを制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な「ブランド広告」から洞察に満ちた「顧客成功ストーリー」まで、幅広い「マーケティングビデオ」を作成するために設計されています。直感的な「テンプレートとシーン」を活用して、目的に合わせたプロフェッショナルなコンテンツを迅速に開発できます。

HeyGenはビデオ生成の全体的なワークフローをどのように簡素化しますか？

HeyGenは「エンドツーエンドのビデオ生成」を簡素化し、「スクリプト作成」とビデオ制作を1つのプラットフォームに統合します。直感的な「AIビデオジェネレーター」を使用して、アイデアを簡単に実現し、カスタム「ブランディングコントロール」を適用して一貫した外観を実現します。