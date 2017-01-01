新進起業家や小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のブランドストーリー動画を想像してください。彼らのビジョンがどのように実現したかを紹介します。ビジュアルスタイルは現代的でインスピレーションを与えるもので、鮮明なグラフィックと希望に満ちたストック映像を組み合わせ、プロフェッショナルな声のナレーションが付随します。この動画は、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、書かれたコンセプトを視覚的な物語に変える簡単さを強調し、効率的な「AIビデオ作成」を実演します。

ビデオを生成