ブランドストーリー動画を作成：あなたの物語を高める

HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能で、観客との感情的なつながりを築く魅力的なブランドストーリー動画を簡単に作成します。

205/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しい小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のブランド動画を開発してください。この動画は、クリーンでモダンなビジュアルナラティブを使用し、一般的な課題とその迅速な解決を鮮やかなモーショングラフィックスで描写し、アップビートで楽観的なサウンドトラックを背景にします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、問題解決のシーケンスを迅速に構築し、製品がどのようにワークフローを効率化するかを示します。
サンプルプロンプト2
既存のコミュニティパートナーと忠実な顧客を対象にした60秒のブランド価値動画を制作し、ブランドの共有価値と社会的影響を強調します。ビジュアルスタイルは、受益者と従業員からの本物の証言をフィーチャーしたドキュメンタリーのようなアプローチで、心温まる音楽を伴います。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべての話し言葉をアクセシブルで魅力的にします。
サンプルプロンプト3
技術愛好家や革新を求めるアーリーアダプター向けに、50秒の製品ピッチ動画をデザインしてください。ビジュアル美学はスリークで未来的であり、最先端のモーショングラフィックスを使用して製品の高度な機能と未来のビジョンを明らかにし、エネルギッシュな電子音楽で強調します。この先進的なメッセージを、HeyGenのAIアバター機能を使用して生成された魅力的なAIアバターを通じて提示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドストーリー広告動画の作成方法

ターゲットオーディエンスに共鳴し、ビデオマーケティングの取り組みを強化する魅力的なブランドナラティブを作成します。

1
Step 1
ナラティブスクリプトを作成
ブランドのユニークなストーリーとコアメッセージを概説する魅力的なスクリプトを書くことから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、書かれたナラティブをダイナミックなビデオの基盤にシームレスに変換します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
ブランドの個性を体現する完璧なビジュアルを選択します。AIアバターを組み込んでブランドやその価値を表現し、人間味を加え、視聴者との感情的なつながりを強化し、強力なビジュアルナラティブを形成します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
広告全体にブランドの独自のビジュアルアイデンティティを統合します。HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して一貫性を確保し、ブランドメッセージングを強化し、広告を即座に認識可能にします。
4
Step 4
ストーリーをエクスポートして共有
ブランドストーリー広告動画を完成させ、さまざまなプラットフォームに向けて準備します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、異なるチャネルに最適化し、ビデオマーケティング戦略でのリーチと影響を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるブランドナラティブを作成

.

視聴者に深く共鳴し、感情的なつながりを育み、共有価値を強化するインスピレーションに満ちたブランドストーリー動画を開発します。

background image

よくある質問

HeyGenを使用した魅力的なブランドストーリー動画の要素は何ですか？

HeyGenは、AIアバターを使用してスクリプトを強力なビジュアルナラティブに変換することで、魅力的なブランドストーリー動画を作成することを可能にします。これにより、ターゲットオーディエンスとの感情的なつながりを築き、真実味のあるコンテンツと創造的なストーリーテリングを通じて、ビデオマーケティングの取り組みを高めます。

HeyGenはブランドストーリーのビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターとボイスオーバーを使用してスクリプトからテキスト-ビデオを生成することで、ブランドストーリー動画の制作を簡素化します。これにより、従来のビデオ制作コストとターンアラウンドタイムが大幅に削減され、高品質のクリエイティブコンテンツを効率的に制作することが容易になります。

HeyGenはさまざまなビデオマーケティングの取り組みでブランドの一貫性を維持できますか？

はい、HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールを通じて、すべてのブランドストーリー動画で視覚的一貫性を確保します。テンプレートとメディアライブラリのサポートを利用することで、ビデオマーケティングは常に全体的なブランドメッセージングと一致します。

なぜ私のビジネスはブランドストーリー動画にHeyGenを使用すべきですか？

HeyGenは、ブランドを人間化し、ターゲットオーディエンスに共鳴する魅力的なブランドストーリー動画を作成する力を企業に与えます。その高度なAI機能は、説得力のあるストーリーテリングを促進し、迅速に真実味のあるコンテンツを作成してエンゲージメントを高め、マーケティングキャンペーン内での行動を促進します。