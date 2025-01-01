ブランドストーリー動画を作成：あなたの物語を高める
HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能で、観客との感情的なつながりを築く魅力的なブランドストーリー動画を簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しい小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のブランド動画を開発してください。この動画は、クリーンでモダンなビジュアルナラティブを使用し、一般的な課題とその迅速な解決を鮮やかなモーショングラフィックスで描写し、アップビートで楽観的なサウンドトラックを背景にします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、問題解決のシーケンスを迅速に構築し、製品がどのようにワークフローを効率化するかを示します。
既存のコミュニティパートナーと忠実な顧客を対象にした60秒のブランド価値動画を制作し、ブランドの共有価値と社会的影響を強調します。ビジュアルスタイルは、受益者と従業員からの本物の証言をフィーチャーしたドキュメンタリーのようなアプローチで、心温まる音楽を伴います。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべての話し言葉をアクセシブルで魅力的にします。
技術愛好家や革新を求めるアーリーアダプター向けに、50秒の製品ピッチ動画をデザインしてください。ビジュアル美学はスリークで未来的であり、最先端のモーショングラフィックスを使用して製品の高度な機能と未来のビジョンを明らかにし、エネルギッシュな電子音楽で強調します。この先進的なメッセージを、HeyGenのAIアバター機能を使用して生成された魅力的なAIアバターを通じて提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenを使用した魅力的なブランドストーリー動画の要素は何ですか？
HeyGenは、AIアバターを使用してスクリプトを強力なビジュアルナラティブに変換することで、魅力的なブランドストーリー動画を作成することを可能にします。これにより、ターゲットオーディエンスとの感情的なつながりを築き、真実味のあるコンテンツと創造的なストーリーテリングを通じて、ビデオマーケティングの取り組みを高めます。
HeyGenはブランドストーリーのビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとボイスオーバーを使用してスクリプトからテキスト-ビデオを生成することで、ブランドストーリー動画の制作を簡素化します。これにより、従来のビデオ制作コストとターンアラウンドタイムが大幅に削減され、高品質のクリエイティブコンテンツを効率的に制作することが容易になります。
HeyGenはさまざまなビデオマーケティングの取り組みでブランドの一貫性を維持できますか？
はい、HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールを通じて、すべてのブランドストーリー動画で視覚的一貫性を確保します。テンプレートとメディアライブラリのサポートを利用することで、ビデオマーケティングは常に全体的なブランドメッセージングと一致します。
なぜ私のビジネスはブランドストーリー動画にHeyGenを使用すべきですか？
HeyGenは、ブランドを人間化し、ターゲットオーディエンスに共鳴する魅力的なブランドストーリー動画を作成する力を企業に与えます。その高度なAI機能は、説得力のあるストーリーテリングを促進し、迅速に真実味のあるコンテンツを作成してエンゲージメントを高め、マーケティングキャンペーン内での行動を促進します。