新入社員やマーケティングチーム向けに、ブランドガイドラインの基本を明確に説明する45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは企業的でクリーンにし、アニメーションテキストオーバーレイとプロフェッショナルで情報豊富なAIアバターが重要なメッセージを伝えるようにします。音声は明瞭で権威あるナレーションと、控えめで心地よいバックグラウンドミュージックを組み合わせてください。HeyGenのAIアバターを活用して、ブランド基準の重要な要素を提示します。

