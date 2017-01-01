ブランド基準ビデオジェネレーター: ブランドに合ったビデオを迅速に作成
すべてのマーケティングビデオで一貫したブランドアイデンティティを確保します。強力なAIアバターを活用して、コンテンツ作成を手軽に拡大しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
見込み顧客やソーシャルメディアのフォロワーを対象にした30秒の活気あるマーケティングビデオを開発し、最新の提供内容を紹介しつつ、ブランドアイデンティティを厳守します。ビジュアルの美学はダイナミックでモダンにし、素早いカットと魅力的な製品ショットを取り入れ、アップビートで現代的なサウンドトラックを補完します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ブランドビジュアルを一貫して維持しながら、洗練されたビデオを迅速に組み立てます。
社内の利害関係者やプレス向けに、デジタルプレゼンスへの影響を紹介する新しい会社の取り組みを発表する60秒の魅力的なビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスピレーションを与えるもので、洗練された高品質のストック映像と劇的なオーケストラのスコアを特徴とします。HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を効率的に活用し、この取り組みがブランド資産全体をどのように強化するかを強調します。
既存の顧客層をターゲットにした15秒のソーシャルメディア向けの簡潔なヒントビデオを作成し、ブランドガイドラインに沿ったクイックハックやインサイトを提供します。ビジュアル的には明るくエネルギッシュで、シンプルなアニメーションを使用し、音声は親しみやすく会話調のナレーションとキャッチーでブランドに合ったジングルを組み合わせます。HeyGenのカスタムAIアバターを活用してメッセージを伝え、すべてのソーシャルメディアコンテンツで認識可能で一貫したブランドボイスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスがビデオコンテンツでブランドアイデンティティと基準を維持するのを助けますか？
HeyGenは、すべてのビデオコミュニケーションで一貫性を確保する強力なブランド基準ビデオジェネレーターです。ロゴやブランドカラーなどのブランド資産を統合し、確立されたブランドガイドラインに完全に合致するカスタムAIアバターを作成することができ、デジタルプレゼンスを強化します。
HeyGenのクリエイティブコンテンツ作成を簡素化するアプローチは何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストをビデオに変換することでコンテンツ作成プロセスを簡素化します。この機能とさまざまなテンプレートやビデオスタイルを組み合わせることで、魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを迅速かつ効率的に制作することができます。
HeyGenは私たちのブランドを効果的に表現するカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはブランドアイデンティティを本物に表現するカスタムAIアバターの作成を専門としています。これらのカスタムアバターは、すべてのビデオで一貫したプロフェッショナルな外観を確保し、制作するすべてのコンテンツでブランド基準を強化します。
HeyGenはどのようにして私たちのマーケティングビデオと全体的なブランドプラットフォームを強化しますか？
HeyGenは、包括的なコンテンツ作成をサポートする強力なブランドプラットフォームを提供することで、マーケティングビデオを大幅に強化します。テキストからビデオへの変換、カスタムAIアバター、さまざまなテンプレートを活用して、ブランドのメッセージを効果的に伝え、ブランドアイデンティティを高める魅力的なマーケティングビデオを開発することができます。