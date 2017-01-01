ブランド基準ビデオジェネレーター: ブランドに合ったビデオを迅速に作成

すべてのマーケティングビデオで一貫したブランドアイデンティティを確保します。強力なAIアバターを活用して、コンテンツ作成を手軽に拡大しましょう。

新入社員やマーケティングチーム向けに、ブランドガイドラインの基本を明確に説明する45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは企業的でクリーンにし、アニメーションテキストオーバーレイとプロフェッショナルで情報豊富なAIアバターが重要なメッセージを伝えるようにします。音声は明瞭で権威あるナレーションと、控えめで心地よいバックグラウンドミュージックを組み合わせてください。HeyGenのAIアバターを活用して、ブランド基準の重要な要素を提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込み顧客やソーシャルメディアのフォロワーを対象にした30秒の活気あるマーケティングビデオを開発し、最新の提供内容を紹介しつつ、ブランドアイデンティティを厳守します。ビジュアルの美学はダイナミックでモダンにし、素早いカットと魅力的な製品ショットを取り入れ、アップビートで現代的なサウンドトラックを補完します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ブランドビジュアルを一貫して維持しながら、洗練されたビデオを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
社内の利害関係者やプレス向けに、デジタルプレゼンスへの影響を紹介する新しい会社の取り組みを発表する60秒の魅力的なビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスピレーションを与えるもので、洗練された高品質のストック映像と劇的なオーケストラのスコアを特徴とします。HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を効率的に活用し、この取り組みがブランド資産全体をどのように強化するかを強調します。
サンプルプロンプト3
既存の顧客層をターゲットにした15秒のソーシャルメディア向けの簡潔なヒントビデオを作成し、ブランドガイドラインに沿ったクイックハックやインサイトを提供します。ビジュアル的には明るくエネルギッシュで、シンプルなアニメーションを使用し、音声は親しみやすく会話調のナレーションとキャッチーでブランドに合ったジングルを組み合わせます。HeyGenのカスタムAIアバターを活用してメッセージを伝え、すべてのソーシャルメディアコンテンツで認識可能で一貫したブランドボイスを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランド基準ビデオジェネレーターの仕組み

初期設定から最終エクスポートまで、会社のアイデンティティを維持する一貫したブランドビデオをシームレスに作成します。

1
Step 1
ブランドアイデンティティを作成
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴ、カラーパレット、フォントを適用し、ブランドの独自の外観と雰囲気を設定します。
2
Step 2
ブランドテンプレートを選択
ブランドガイドラインに沿ったプロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選択し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。
3
Step 3
スクリプトを追加
スクリプトを貼り付けて、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して即座にビデオコンテンツを生成し、ブランドの一貫した声とメッセージを確保します。
4
Step 4
ブランドビデオをエクスポート
ビデオがすべてのブランド基準を満たしていることを確認し、デジタルプレゼンスとコンテンツ作成のニーズに最適化されたさまざまなアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客成功事例を紹介

.

AIを活用して、ブランド基準に沿った説得力のある顧客成功事例ビデオを制作し、ブランドの信頼性を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスがビデオコンテンツでブランドアイデンティティと基準を維持するのを助けますか？

HeyGenは、すべてのビデオコミュニケーションで一貫性を確保する強力なブランド基準ビデオジェネレーターです。ロゴやブランドカラーなどのブランド資産を統合し、確立されたブランドガイドラインに完全に合致するカスタムAIアバターを作成することができ、デジタルプレゼンスを強化します。

HeyGenのクリエイティブコンテンツ作成を簡素化するアプローチは何ですか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストをビデオに変換することでコンテンツ作成プロセスを簡素化します。この機能とさまざまなテンプレートやビデオスタイルを組み合わせることで、魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを迅速かつ効率的に制作することができます。

HeyGenは私たちのブランドを効果的に表現するカスタムAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenはブランドアイデンティティを本物に表現するカスタムAIアバターの作成を専門としています。これらのカスタムアバターは、すべてのビデオで一貫したプロフェッショナルな外観を確保し、制作するすべてのコンテンツでブランド基準を強化します。

HeyGenはどのようにして私たちのマーケティングビデオと全体的なブランドプラットフォームを強化しますか？

HeyGenは、包括的なコンテンツ作成をサポートする強力なブランドプラットフォームを提供することで、マーケティングビデオを大幅に強化します。テキストからビデオへの変換、カスタムAIアバター、さまざまなテンプレートを活用して、ブランドのメッセージを効果的に伝え、ブランドアイデンティティを高める魅力的なマーケティングビデオを開発することができます。