ブランド刷新ビデオメーカー: ビジュアルを再活性化
高度なAIアバターを活用して、観客を魅了する素晴らしいリブランドビデオを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近リブランディングされたアイデンティティの下で新しいラインを立ち上げるeコマースブランド向けに、30秒の製品重視のビデオを開発します。洗練された製品中心のビジュアルとアニメーションテキストオーバーレイ、そして洗練されたアップビートなジングルを使用します。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用することで制作が効率化され、「ボイスオーバー生成」により、これらの新しいブランドビデオのユニークな販売ポイントを強調する明確で説得力のあるナレーションを提供します。
若い世代と本物のストーリーテリングを通じてつながりたいブランドストラテジスト向けに、60秒のインスパイアリングなビデオを制作します。鮮やかな色彩、ダイナミックなクイックカット、そしてインスパイアリングで共感を呼ぶボイスオーバーを使用します。このオンラインビデオメーカーは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から高品質のアセットを取り入れ、自動「字幕/キャプション」を活用してリーチとアクセシビリティを最大化し、ターゲットオーディエンスに深く共鳴するストーリーを確実に届けます。
ブランドアイデンティティの進化をナビゲートする企業チーム向けに、20秒の短い内部コミュニケーションビデオを作成します。プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、クリーングラフィックスと自信に満ちた安心感のあるボイスオーバーを使用します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用することで、さまざまな内部プラットフォームに最適なフォーマットでビデオを提供し、親しみやすい「AIアバター」を含めることで、スケールでのビデオ制作を可能にし、従業員間の団結と興奮を促進します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランド刷新ビデオの取り組みを強化できますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと強力なAI機能を備えた直感的なオンラインビデオメーカーを提供することで、ブランド刷新をサポートします。更新されたブランドアイデンティティに完全に一致する洗練されたブランドビデオを簡単に作成し、リブランドビデオを印象的で記憶に残るものにします。
HeyGenは、ブランドビデオを効率的に作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、高度なAIビデオ生成機能を活用して、ブランドビデオの作成を効率化します。リアルなAIアバターとボイスオーバーを使用してテキストをビデオに変換し、すべてのマーケティングキャンペーンのために迅速かつ効率的にビデオをスケールで作成できます。
HeyGenは、マーケティングキャンペーンのための魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成するための優れたオンラインビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートの豊富な選択肢、複数のアスペクト比、そして強力なメディアライブラリを活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化されたダイナミックなビデオをデザインし、マーケティングキャンペーンを強化できます。
HeyGenは、すべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは、包括的なブランディングコントロールを通じて、ブランドアイデンティティの一貫したビジュアルを確保します。ロゴをアップロードし、ブランドカラーを設定し、一貫したテンプレートを利用して、すべてのコミュニケーションで統一されたプロフェッショナルな外観を維持するブランドビデオを制作できます。