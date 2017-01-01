マーケティングマネージャー向けに、ブランド刷新を紹介する45秒の魅力的なビデオを制作します。現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルと、心を高揚させる現代的なバックグラウンドミュージックを組み合わせます。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用し、主要メッセージを魅力的なソーシャルメディアコンテンツにシームレスに変換し、ダイナミックなAIアバターを通じてブランド刷新の核心的なストーリーを明確に伝えます。

ビデオを生成