魅力的なコンテンツのためのブランドプロモビデオメーカー
プロフェッショナルなテンプレートとシーンで素晴らしいマーケティングビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新しいテクノロジー製品を紹介する、製品開発者やテックスタートアップ向けにカスタマイズされた45秒のAIプロモビデオメーカーを想像してください。モダンで未来的なビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた明確なトーンを使用します。AIアバターを使って主要な機能を紹介し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が複雑な製品ビデオを魅力的な物語に簡略化する方法を示します。
SaaS企業や教育コンテンツクリエイター向けに設計された60秒の説明ビデオを開発し、複雑なサービスや概念を理解しやすくします。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックを駆使し、落ち着いた権威あるナレーションを使用します。特に、HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してこれらのプロモビデオを作成する際にインパクトのあるビジュアルを強調します。
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイター向けに、クイックチップや新しい製品機能を紹介するダイナミックな15秒のプロモビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に刺激的で、エネルギッシュなバックグラウンドトラックと簡潔なナレーション生成をバックにします。HeyGenの柔軟性を強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を示し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで短いビデオをシームレスに適応させることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIプロモビデオメーカーとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAI機能を使用してプロモビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトから始め、AIアバターを選択すると、HeyGenのテキスト-to-ビデオ技術がプロフェッショナルなブランドプロモビデオを生成します。また、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、すぐに始めることができます。
HeyGenでどのような種類のマーケティングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的な製品ビデオ、情報豊富な説明ビデオ、ダイナミックなソーシャルメディアビデオなど、さまざまなマーケティングビデオを制作できます。これは、さまざまなプラットフォームで視聴者の注目を集める魅力的なブランドプロモビデオや短いビデオを開発するための理想的なオンラインビデオメーカーです。
HeyGenはプロモビデオにナレーション、キャプション、音楽を追加できますか？
もちろんです。HeyGenはプロモビデオを強化するための包括的なツールを提供します。プロフェッショナルなナレーションを生成し、アクセシビリティのために自動的に字幕/キャプションを追加し、ライブラリからロイヤリティフリーの音楽を組み込むことができます。これらの機能により、プロモビデオは洗練され、インパクトのあるものになります。
HeyGenはブランドコンテンツのための使いやすいオンラインビデオメーカーですか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして設計されており、プロモビデオやブランドコンテンツを簡単に作成できます。ユーザーフレンドリーなインターフェース、豊富なテンプレートライブラリ、ロゴや色のための強力なブランディングコントロールを備えており、ブランドのアイデンティティに合った高品質のブランドプロモビデオを効率的に制作できます。