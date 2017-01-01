魅力的なコンテンツのためのブランドプロモビデオメーカー

プロフェッショナルなテンプレートとシーンで素晴らしいマーケティングビデオを簡単に作成。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーが新しいキャンペーンを簡単に開始できることを示す、魅力的な30秒のブランドプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく楽観的で、視聴者にHeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してマーケティングビデオを作成するプロセスを案内する、親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを使用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいテクノロジー製品を紹介する、製品開発者やテックスタートアップ向けにカスタマイズされた45秒のAIプロモビデオメーカーを想像してください。モダンで未来的なビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた明確なトーンを使用します。AIアバターを使って主要な機能を紹介し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が複雑な製品ビデオを魅力的な物語に簡略化する方法を示します。
サンプルプロンプト2
SaaS企業や教育コンテンツクリエイター向けに設計された60秒の説明ビデオを開発し、複雑なサービスや概念を理解しやすくします。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックを駆使し、落ち着いた権威あるナレーションを使用します。特に、HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してこれらのプロモビデオを作成する際にインパクトのあるビジュアルを強調します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイター向けに、クイックチップや新しい製品機能を紹介するダイナミックな15秒のプロモビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に刺激的で、エネルギッシュなバックグラウンドトラックと簡潔なナレーション生成をバックにします。HeyGenの柔軟性を強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を示し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで短いビデオをシームレスに適応させることができます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ブランドプロモビデオメーカーの使い方

AI搭載ツールでブランドのプロモーションビデオを簡単に作成し、マーケティングを強化し、さまざまなプラットフォームでオーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルなテンプレートの多様なライブラリから選ぶか、白紙のキャンバスから始めます。直感的なインターフェースは、さまざまなアスペクト比をサポートしており、プロジェクトを開始するのに役立ちます。
2
Step 2
ブランド資産を組み込む
ロゴ、色、特定のイメージなど、ブランドのユニークな資産をアップロードします。豊富なロイヤリティフリーの資産コレクションから選ぶか、自分のメディアを統合して物語を強化します。
3
Step 3
AI機能で強化
高度なAI機能を活用して、さまざまな言語で魅力的なナレーションを自動生成し、ダイナミックな字幕/キャプションを追加してメッセージを完璧にします。
4
Step 4
プロモをエクスポートして共有
ブランドストーリーが完成したら、希望のフォーマットで高品質のプロモビデオを簡単にエクスポートします。ターゲットプラットフォーム全体で最適な視聴のためにアスペクト比を調整します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのある顧客の声ビデオを制作

顧客の成功事例を強力なビデオ証言に変え、信頼を築き、ブランドの価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenはAIプロモビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAI機能を使用してプロモビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトから始め、AIアバターを選択すると、HeyGenのテキスト-to-ビデオ技術がプロフェッショナルなブランドプロモビデオを生成します。また、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、すぐに始めることができます。

HeyGenでどのような種類のマーケティングビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的な製品ビデオ、情報豊富な説明ビデオ、ダイナミックなソーシャルメディアビデオなど、さまざまなマーケティングビデオを制作できます。これは、さまざまなプラットフォームで視聴者の注目を集める魅力的なブランドプロモビデオや短いビデオを開発するための理想的なオンラインビデオメーカーです。

HeyGenはプロモビデオにナレーション、キャプション、音楽を追加できますか？

もちろんです。HeyGenはプロモビデオを強化するための包括的なツールを提供します。プロフェッショナルなナレーションを生成し、アクセシビリティのために自動的に字幕/キャプションを追加し、ライブラリからロイヤリティフリーの音楽を組み込むことができます。これらの機能により、プロモビデオは洗練され、インパクトのあるものになります。

HeyGenはブランドコンテンツのための使いやすいオンラインビデオメーカーですか？

HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして設計されており、プロモビデオやブランドコンテンツを簡単に作成できます。ユーザーフレンドリーなインターフェース、豊富なテンプレートライブラリ、ロゴや色のための強力なブランディングコントロールを備えており、ブランドのアイデンティティに合った高品質のブランドプロモビデオを効率的に制作できます。