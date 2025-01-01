ブランドポジショニングビデオジェネレーター: あなたのユニークなブランドボイスを作り上げる

強力なテキストからビデオへのスクリプトを使用して、魅力的なブランドストーリーを作り上げましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家や代理店向けに「60秒」の洗練されたマーケティングビデオを開発し、AIブランドビデオジェネレーターがどのようにして彼らのマーケティングキャンペーンを革新できるかを示します。美学はモダンで洗練されており、「AIアバター」が明確で権威あるナレーションで主要なブランドメッセージを伝え、スムーズで企業スタイルの背景音楽を背景に、作成のスピードと品質を強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに「90秒」の情報ビデオを制作し、さまざまな教育シリーズで視覚的一貫性を維持するためのテキストからビデオへのジェネレーターの力を強調します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで教育的であり、画面上のテキストが重要なポイントを強調し、暖かく魅力的な「ナレーション生成」が複雑な概念を説明し、穏やかでインスピレーションを与えるインストゥルメンタル音楽を伴います。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーやデジタルストラテジストを対象にした説得力のある「2分」のビデオを作成し、HeyGenが多様なプラットフォーム向けにスタジオ品質のビデオを制作する究極のマーケティングビデオメーカーとしてどのように機能するかを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでプレミアムであり、ソーシャルメディア向けの異なる「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を迅速に切り替え、モダンでドライビングなエレクトロニックミュージックを伴い、包括的なブランドプレゼンスとインパクトを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドポジショニングビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールを使用して、戦略的コミュニケーションを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、マーケティングキャンペーンに影響を与えるブランドポジショニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ブランドストーリーを作成する
スクリプトや主要なブランドメッセージを入力し、テキストからビデオへのスクリプト機能を活用して、ブランドポジショニングビデオの核を形成します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択する
多様なAIアバターから選択するか、カスタマイズ可能なテンプレートを利用してブランドを視覚的に表現し、メッセージの魅力的な伝達を確保します。
3
Step 3
ブランディングとボイスを適用する
ブランドの独自の色とロゴをブランディングコントロールを使用して適用します。高品質なナレーションを統合し、視覚的一貫性を強化します。
4
Step 4
スタジオ品質のビデオをエクスポートする
最終的なスタジオ品質のビデオを生成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやマーケティングキャンペーンでの展開に備えてエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ブランドの成功事例を紹介する

顧客の成功事例を強調するインパクトのあるAI駆動のビデオを作成し、信頼を築き、ブランド価値を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のブランドビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIブランドビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストをプロフェッショナルでスタジオ品質のビデオに簡単に変換できるようにします。この強力なテキストからビデオへの機能により、広範なビデオ編集スキルがなくても、魅力的なブランドコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenは視覚的一貫性を維持するためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは、洗練されたAIスポークスパーソンとAIアバターを通じて、すべてのマーケティングキャンペーンで強力な視覚的一貫性を維持する力をブランドに提供します。これらの機能により、ソーシャルメディアプラットフォームで一貫したブランドアイデンティティを確保しながら、馴染みのある顔と声でブランドコンテンツを作成できます。

HeyGenはマーケティングキャンペーンの効果を高めるのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAI駆動のツールを提供し、ビデオ制作を加速させることで、マーケティングキャンペーンを強化するように設計されています。企業は、魅力的でスタジオ品質のビデオを迅速に生成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでより頻繁で影響力のあるコミュニケーションを可能にします。

HeyGenでビデオを作成するのに事前のビデオ編集スキルは必要ですか？

いいえ、HeyGenでプロフェッショナルなビデオを作成するのに事前のビデオ編集スキルは必要ありません。直感的なAI駆動のツールとテキストからビデオへのジェネレーターがプロセスを簡素化し、誰でも高品質なマーケティングビデオを効果的に制作できます。