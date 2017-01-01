マーケティングマネージャーやブランドストラテジストをターゲットにした60秒のダイナミックな動画を作成し、新しいB2Bブランドパートナーシップを発表します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明るく、洗練されたモーショングラフィックスとモダンなバックグラウンドトラックを特徴とし、明確で熱意あるナレーションを加えます。HeyGenのテキストから動画への変換機能を活用して、パートナーシップ発表動画メーカーのスクリプトを魅力的なビジュアルにシームレスに変換し、マーケティング動画のための重要なコラボレーションの利点と将来の展望を強調します。

ビデオを生成