ブランドパートナーシップ動画メーカー: 迅速、簡単、プロフェッショナル
AIを使ってスクリプトをビジュアルに変換し、魅力的なブランドパートナーシップ動画を作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術プロジェクトリーダーや製品開発者向けに設計された90秒の説得力ある説明動画を開発し、共同事業後の2つのソフトウェアソリューションの統合を詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで情報豊かかつ正確であり、詳細な画面録画、アニメーション図、洗練された落ち着いたナレーションを組み込みます。HeyGenのAIアバターを活用して複雑な技術情報を明確に提示し、製品統合のストーリーを簡素化するエンドツーエンドの動画生成プロセスを確保します。
小規模ビジネスオーナーや新規ユーザーを対象とした45秒の魅力的なチュートリアル動画を制作し、新しいプラットフォームを使用して最初の共同プロジェクトを設定する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで明確かつフォローしやすく、明るくクリーンなグラフィックス、シンプルな画面上のテキスト、親しみやすいナレーションを特徴とします。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを選択して、新規ユーザーのオンボーディングプロセスを簡素化するプロフェッショナルなオンライン動画メーカーガイドを迅速に組み立てます。
潜在的なブランドパートナーやビジネス開発担当者向けに、最近のコラボレーションのポジティブな影響を紹介する1分間のインスパイアリングな成功ストーリー動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは本物でプロフェッショナルかつ高揚感があり、真実の証言と関連するBロール映像をブレンドし、モチベーショナルな音楽スコアを加えます。HeyGenのナレーション生成機能を利用して洗練されたナレーションを追加し、ストーリーテリングを強化し、共有ブランドアイデンティティとパートナーシップ動画テンプレートの価値を効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドパートナーシップ動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI動画メーカーとして機能し、シンプルなスクリプトからAIアバターとテキストから動画への機能を使用して魅力的なブランドパートナーシップ動画を生成します。ドラッグ＆ドロップエディターにより、エンドツーエンドの動画生成プロセスが効率的になります。
HeyGenでパートナーシップ発表動画をブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや特定のブランドカラーを追加することができます。これにより、パートナーシップ発表動画メーカーの取り組みがブランドアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenはマーケティング動画を作成するためのどのような技術的な動画編集ツールを提供していますか？
HeyGenは、ナレーション生成、自動キャプション、豊富なメディアライブラリなど、マーケティング動画用の直感的な編集ツールを提供しています。また、さまざまなアスペクト比で動画をエクスポートでき、異なるソーシャルメディアプラットフォームでの最適な表示を保証します。
HeyGenはパートナーシップ動画専用のテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたパートナーシップ動画テンプレートの豊富なコレクションを提供しています。これらのテンプレートはAI機能を備えており、即座にブランドカスタマイズが可能で、動画制作のワークフローを大幅に効率化します。