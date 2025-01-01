ブランド概要ビデオジェネレーター: ブランドを強化
カスタムブランディングコントロールを使用して、売上を伸ばし、オンラインプレゼンスを強化するための魅力的なオンブランドビデオを迅速に作成します。
eコマースおよびテクノロジーのマーケティングマネージャーをターゲットにした45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発し、新製品の発売を発表します。ビデオはモダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、ハイエナジーな音楽と明確で説得力のある「ボイスオーバー生成」を補完し、HeyGenの「ビデオテンプレート」を活用して、迅速かつ効率的にインパクトのある製品ビデオを作成します。
SaaS企業や教育コンテンツクリエイター向けに、複雑なサービスやコンセプトを簡単に説明する60秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはイラスト的で明確にし、落ち着いた権威ある声、控えめなバックグラウンドミュージック、読みやすい「字幕/キャプション」でサポートします。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してビジュアルストーリーテリングを強化し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して詳細な説明ビデオに変換します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、プラットフォーム全体で一貫したブランドプレゼンスを維持することに焦点を当てた30秒のプロモーションビデオをデザインします。ビデオはトレンディでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、現代的な音楽と魅力的なグラフィックスを特徴とし、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を示し、多様な「テンプレートとシーン」を活用して、さまざまなチャンネル向けにユニークなソーシャルメディアビデオを簡単に作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターと高品質のボイスオーバーを備えた魅力的なビデオに変換することで、クリエイティブなビデオ生成を簡素化します。このAIビデオジェネレーターは、広範な技術的専門知識を必要とせずにプロフェッショナルなビデオコンテンツを利用可能にします。
HeyGenはオンブランドのマーケティングビデオを効果的に制作できますか？
もちろんです。HeyGenはオンブランドのマーケティングビデオを制作するために設計された強力なブランドビデオメーカーです。さまざまなビデオテンプレートを通じて、ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールを利用してブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオ作成を効率化するためのクリエイティブツールのスイートを提供しています。これには、広範なビデオテンプレートライブラリとドラッグアンドドロップエディターが含まれます。ユーザーは、AI駆動の機能を活用して、さまざまなマーケティングビデオや説明ビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはどのようにしてさまざまな種類のプロフェッショナルビデオを生成できますか？
HeyGenは、ブランド概要ビデオからソーシャルメディアビデオまで、幅広いプロフェッショナルビデオを生成することができます。テキストからビデオへのAIやアスペクト比のリサイズなどの機能を活用して、あらゆるプラットフォームや目的に合わせた魅力的なビデオコンテンツを作成できます。