ブランドオリエンテーションビデオメーカー: AIイントロを迅速に作成

魅力的なアニメーション動画とHeyGenの強力なブランディングコントロールでブランド認知を高めましょう。

スタートアップや中小企業向けに、独自の価値提案を迅速に紹介することを目的とした、魅力的な30秒のブランド認知動画を作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンにし、アップビートなバックグラウンドミュージックとクリーンでインパクトのあるグラフィックを特徴とします。HeyGenの「テンプレート & シーン」を活用して、プロフェッショナルで魅力的な「イントロメーカー」作品を迅速に組み立て、即座に注目を集めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家を対象にした、新しいデジタルツールの利点を説明する45秒の情報動画を開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的で説明的にし、明確なアニメーションとプロフェッショナルなナレーションを組み込み、複雑な情報を簡単に理解できるようにします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、メッセージを効率的に動的な「アニメーション動画」プレゼンテーションに変換し、その多用途な「ビデオメーカー」ツールとしての効果を強調します。
サンプルプロンプト2
企業クライアントやB2B企業向けに、会社のコアバリューと長期的なビジョンを強調する洗練された60秒の「ブランド動画」を制作してください。美的感覚はプロフェッショナルで落ち着いたものにし、エレガントなバックグラウンドミュージックと洗練されたトーンを使用します。HeyGenの「AIアバター」を組み込んで重要なメッセージを伝え、一貫性と権威あるプレゼンテーションを確保し、さりげない「ロゴアニメーション」も特徴とします。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやYouTuber向けに、インパクトのある第一印象を与えるために作られたダイナミックな15秒のビデオイントロをデザインしてください。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポが速く、カスタムサウンドエフェクトと印象的なビジュアル要素を特徴とし、すべて「高解像度」で提供されます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、記憶に残る音響ブランディング要素をあなたの魅力的な「ビデオイントロ」に追加します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドオリエンテーションビデオメーカーの仕組み

インパクトのあるブランドオリエンテーションビデオを簡単に作成。直感的なプラットフォームでカスタムで高品質なコンテンツを迅速に作成し、ブランド認知を確立します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを迅速に開始するために、さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンからブランドオリエンテーションビデオを始めましょう。
2
Step 2
ブランドストーリーをカスタマイズ
ロゴや色などのユニークなブランディングコントロールを統合して、会社のアイデンティティに完全に一致するようにビデオを調整します。
3
Step 3
ボイスオーバーで強化
スクリプトからのボイスオーバー生成を利用して、プロフェッショナルで一貫したトーンのメッセージを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ブランドオリエンテーションビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、高品質な配信を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオで数分で高パフォーマンスの広告を作成

効果的なAI駆動のビデオ広告を数分で開発し、ブランドのリーチと認知を拡大し、ブランドの成長を促進します。

よくある質問

HeyGenは魅力的なビデオイントロやカスタムブランド動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なイントロメーカーと多様なビデオテンプレートを提供し、プロフェッショナルなビデオイントロの作成を簡素化します。カスタムロゴの統合やロゴアニメーションを追加することで、魅力的なブランド動画コンテンツを通じて強力なブランド認知を構築し、クリエイティブな成果を向上させることができます。

HeyGenはビデオ制作のための多様なクリエイティブテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオテンプレートとダイナミックなシーンの豊富なライブラリを提供しており、ビデオ制作を迅速に開始できます。これらのテンプレートを使用することで、高品質なアニメーション動画やマーケティングコンテンツを効率的に制作し、さまざまなビジュアルエフェクトやトランジションを活用してクリエイティブなプロジェクトを強化できます。

HeyGenにはビデオのブランディングをカスタマイズするためのどのようなツールがありますか？

HeyGenは強力なオンラインカスタマイズツールを提供しており、カスタムビデオコンテンツのあらゆる側面を調整できます。ブランドの特定の色、フォント、ロゴを簡単に統合し、すべてのビデオがブランドオリエンテーションに完全に一致し、ブランド認知を高めることを保証します。

HeyGenのAI機能はアニメーションやダイナミックなビデオコンテンツの作成に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIビデオツールを活用して、クリエイティブなビジョンを実現し、AIアバターやスクリプトからのテキスト-ビデオの簡単な生成を可能にします。魅力的なアニメーション動画をダイナミックなシーンで制作し、シンプルなアイデアをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換して注目を集めます。