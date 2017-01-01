スタートアップや中小企業向けに、独自の価値提案を迅速に紹介することを目的とした、魅力的な30秒のブランド認知動画を作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンにし、アップビートなバックグラウンドミュージックとクリーンでインパクトのあるグラフィックを特徴とします。HeyGenの「テンプレート & シーン」を活用して、プロフェッショナルで魅力的な「イントロメーカー」作品を迅速に組み立て、即座に注目を集めましょう。

