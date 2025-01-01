月間ブランドビデオメーカー：成功をスポットライト

高性能な広告ビデオで月間ブランドを高め、強力なブランディングコントロール（ロゴ、色）を通じて一貫したアイデンティティを確保します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、オンラインプレゼンスをクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルとアップビートな音楽で高めるための、30秒のインスパイアリングなブランドスポットライトビデオを制作します。HeyGenの`AIアバター`と`スクリプトからのテキスト-to-ビデオ`を活用して、魅力的なマーケティングビデオをシームレスに作成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターの注目を集めるための、トレンディなバックグラウンドミュージックを伴ったテンポの速いビジュアルスタイルを特徴とする、15秒のソーシャルメディアリールを作成します。HeyGenの豊富な`テンプレートとシーン`と効率的な`ボイスオーバー生成`を活用して、新しい製品やサービスを迅速に紹介します。
サンプルプロンプト2
eコマースビジネス向けの45秒の説得力のある広告スポットを開発し、洗練されたダイナミックなビジュアル美学と説得力のある直接的なボイスオーバーを備えた高性能な広告ビデオとして構想します。HeyGenの自動`字幕/キャプション`と豊富な`メディアライブラリ/ストックサポート`を組み込んで、洗練されたコンバージョンフォーカスの`AIプロモビデオメーカー`出力を制作します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケティング戦略家向けの包括的な60秒の説明ビデオを想像し、オンラインビデオメーカーがブランドメッセージングをどのように革新できるかを示します。フレンドリーで情報豊富な`AIアバター`がナレーションを提供します。HeyGenの柔軟な`アスペクト比のリサイズとエクスポート`と高度な`スクリプトからのテキスト-to-ビデオ`機能を活用して、プラットフォーム全体でのクリエイティブコンテンツの可能性を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

月間ブランドビデオメーカーの使い方

AIによって支えられた魅力的な「月間ブランド」ビデオを簡単に作成し、オーディエンスを魅了し、ユニークなストーリーを紹介します。

1
Step 1
テンプレートを選択
選ばれたブランドのストーリーと提供内容を強調するために設計されたプロフェッショナルなテンプレート＆シーンから選択して、「月間ブランド」ビデオを始めましょう。
2
Step 2
ナラティブを作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、シーンとダイアログを自動生成し、ブランドのメッセージに合わせてスクリプトを生き生きとさせましょう。
3
Step 3
ブランド要素を適用
包括的なブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、ビデオがブランドのアイデンティティに完全に一致するようにし、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
「月間ブランド」ビデオを最終化し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有し、より広いオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を紹介

.

信頼を築き、「月間ブランド」を本物の形でプロモートするための強力なビデオテスティモニアルや成功事例を開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなマーケティングビデオを強化できますか？

HeyGenは強力なAIプロモビデオメーカーとして機能し、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成できます。AIアバターと豊富なテンプレート＆シーンを活用して、クリエイティブなビジョンを迅速に実現できます。

HeyGenはスクリプト用のテキスト-to-ビデオ機能を提供していますか？

はい、HeyGenは高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を備えており、書かれたコンテンツをAIビジュアルとリアルなボイスオーバーで魅力的なソーシャルメディアビデオに変換することができます。

HeyGenにはビデオプロジェクト用のどのようなブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや特定のブランドカラーなどの要素をビデオにシームレスに統合できます。これにより、すべてのオンラインビデオメーカーのプロジェクトが一貫したブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenは高性能な広告ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは豊富なメディアライブラリを提供し、ストック写真やビデオを活用して、迅速かつプロフェッショナルに高性能な広告ビデオやプロモーションコンテンツを制作することができます。