ブランドニュースビデオメーカー：即時でプロフェッショナルな更新
高度なテキストからビデオへの技術を活用して、アイデアを即座に影響力のあるブランドニュースビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイター向けに、革新的な音声ソリューションを求める30秒の指導ビデオを想像してください。「AIビデオエディター」の力を示すこのビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、明確な画面録画と控えめなアニメーションを備え、クリアで自然な「AIボイス」のナレーションで強化されます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を強調し、クリエイターがテキストを迅速にリアルな音声に変換し、魅力的なチュートリアルや解説を作成できる方法を示します。
より広範でアクセスしやすいオーディエンスにリーチすることに焦点を当てたマーケティングチーム向けに、60秒の魅力的なマーケティングビデオを制作してください。「テキストからビデオへの変換」を比類のない簡単さで行います。ビデオの美学はプロフェッショナルで情報豊かであり、ダイナミックなテキストアニメーションとインパクトのあるビジュアルを活用し、インスパイアリングでありながら落ち着いた音楽スコアで強調されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、ユーザーがどのように簡単に正確でスタイリッシュなキャプションを追加し、メッセージがすべての視聴者に響くようにするかを示します。
デジタルマーケターをターゲットにした20秒の活気あるソーシャルメディア広告を作成し、迅速に魅力的なコンテンツを生成する必要があります。「AIアバター」のシームレスな統合に焦点を当てます。ビジュアル的には、ビデオはテンポが速く、カラフルで非常に魅力的であり、さまざまなシーンで多様なAIアバターが相互作用し、モダンでトレンディなバックグラウンドトラックに設定されています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを示し、ユーザーがプロフェッショナルなストックアセットを選択したアバターと簡単に組み合わせて、瞬時に素晴らしいビジュアルストーリーを作成できる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは多様なビデオテンプレートを通じて、魅力的なマーケティングビデオを簡単に制作することを可能にします。ブランドカスタマイズオプションを使用して簡単にカスタマイズし、アニメーションを統合し、イントロメーカーを利用してプロフェッショナルな外観を作成できます。
HeyGenはテキストからビデオへの変換をサポートしていますか？
はい、HeyGenはテキストをビデオに変換することに優れており、スクリプトを瞬時にダイナミックなコンテンツに変換します。さまざまなリアルなAIボイスから選択して、メッセージを完璧にナレーションできます。
HeyGenのAIビデオエディターにはどのようなクリエイティブアセットがありますか？
HeyGenのAIビデオエディターは、ストックアセット、バックグラウンドミュージック、字幕やローワーサードのオプションを備えた広範なメディアライブラリを提供し、コンテンツを強化します。これにより、ビデオ作成が包括的で視覚的に魅力的になります。
HeyGenはブランドニュースビデオメーカーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルな発表を迅速に生成するための理想的なブランドニュースビデオメーカーです。AIアバターと強力なブランドカスタマイズ機能を活用して、すべてのニュースアップデートで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。