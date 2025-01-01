小規模ビジネスオーナー向けに、新製品のローンチを紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。「ブランドニュースビデオメーカー」を活用し、広範な制作を必要とせずに、モダンなモーショングラフィックスと鮮やかなカラーパレットを特徴とした洗練されたビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなサウンドトラックで補完します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、ユーザーがどのように簡単にビデオテンプレートを自分のブランドアイデンティティに適応させ、複雑なビデオ作成を手軽にかつ効果的に行えるかを紹介します。

