HeyGenの「ブランドメッセージ生成ツール」がどのようにしてユーザーが「クリエイティブブロック」を克服し、即座に関連性のあるコピーを提供するかを示す1分間の魅力的なビデオを作成してください。忙しい起業家やマーケティング専門家をターゲットに、明るくダイナミックなビジュアルスタイルで、画面上のテキストハイライトと自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。生成されたテキストをHeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用して洗練されたビデオに変換するシームレスなプロセスを紹介し、小規模ビジネスオーナーにとっての効率性と使いやすさを強調します。

