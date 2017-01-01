ブランドメッセージ生成ツール: AIブランドボイスを解き放つ

クリエイティブブロックを克服し、強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ作成を含むすべてのコンテンツで一貫したメッセージングを確保します。

HeyGenの「ブランドメッセージ生成ツール」がどのようにしてユーザーが「クリエイティブブロック」を克服し、即座に関連性のあるコピーを提供するかを示す1分間の魅力的なビデオを作成してください。忙しい起業家やマーケティング専門家をターゲットに、明るくダイナミックなビジュアルスタイルで、画面上のテキストハイライトと自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。生成されたテキストをHeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用して洗練されたビデオに変換するシームレスなプロセスを紹介し、小規模ビジネスオーナーにとっての効率性と使いやすさを強調します。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターとコンテンツストラテジストを対象にした1.5分のチュートリアルビデオを開発し、「生成AI」がさまざまなマーケティングコンテンツの「一貫したメッセージング」をどのように支えているかを示します。ツールが実際に動作している画面録画を伴った洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、落ち着いた指導的なナレーションを添えます。ビデオは、HeyGenの「AIアバター」が異なるチャネルでこれらの統一されたメッセージをどのように提供し、プロフェッショナルなプレゼンテーションを維持するかを強調するべきです。
サンプルプロンプト2
ブランドマネージャーとコピーライターをターゲットにした1分間のプロモーションビデオを作成し、「AIテキストジェネレーター」を活用してコア「ブランドメッセージ」を完璧にする方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業的で、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルな画面上のテキストを特徴とします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能がどのようにしてこの洗練されたメッセージを多様な自然な声で生き生きとさせ、テキストの洗練に最大のインパクトを与えるかを強調します。
サンプルプロンプト3
メールマーケターと小規模ビジネスオーナー向けに、2分間の包括的な説明ビデオを制作し、「AIコピーライター」が「メールマーケティング」キャンペーンの効率をどのように劇的に向上させるかを詳述します。明確で段階的なビジュアルアプローチを採用し、クリーンなグラフィックスと熱心で役立つナレーションを添えます。HeyGenの「字幕/キャプション」を統合してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、生成されたコピーがどのようにして魅力的なビデオコンテンツにシームレスに統合され、価値提案を効果的に伝えるかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ブランドメッセージ生成ツールの使い方

インテリジェントなブランドメッセージ生成ツールで、すべてのコミュニケーションにおいて強力で一貫したブランドボイスを簡単に開発し維持します。

1
Step 1
ブランドプロフィールを作成
AIテキストジェネレーターを使用して、ブランドのユニークなトーンオブボイスとコアメッセージングの原則を入力し確立します。
2
Step 2
コンテンツブリーフを追加
AIコピーライターに主要なアイデアや予備的なドラフトを貼り付け、あらゆるキャンペーンに対する多様なブランドメッセージオプションを生成します。
3
Step 3
最適なメッセージを選択
最もインパクトのあるテキストを選び、生成AIを使用して洗練し、ブランドのユニークなスタイルに一致した一貫したメッセージングを確保します。
4
Step 4
メッセージをコンテンツに適用
洗練されたブランドメッセージをさまざまなマーケティングコンテンツにシームレスに適用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでビデオを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

顧客の声をもとにしたインパクトのあるAIビデオを作成し、ブランドの信頼性を強化し、価値提案を強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてすべてのコンテンツで一貫したブランドボイスを確保しますか？

HeyGenはAIの能力を活用して、統一されたブランドアイデンティティを維持することを可能にします。AIテキストジェネレーターは、あなたのユニークなブランドボイスを反映したスクリプトを作成するのを助け、すべてのビデオコンテンツで一貫したメッセージングを確保します。

HeyGenはシンプルなスクリプトから効率的にマーケティングコンテンツを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは生成AIを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、マーケティングコンテンツの作成を効率化します。あなたのテキストを提供するだけで、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がAIアバターとボイスオーバーを使ってメッセージを生き生きとさせます。

HeyGenはテキストを洗練し、クリエイティブブロックを克服するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは高度な生成AI機能を統合して、ユーザーがテキストを洗練し、クリエイティブブロックを効果的に克服するのを助けます。AIテキストジェネレーターおよびAIコピーライターとして、最大のインパクトを与えるためにスクリプトを構築し、ビデオ制作前にコンテンツが洗練され正確であることを確保します。

HeyGenはどのようにして私のブランドのビジュアルアイデンティティをビデオに統合するのを助けますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオにあなたのビジュアルブランドアイデンティティをシームレスに統合します。会社のロゴや特定のブランドカラーを簡単に適用し、カスタマイズ可能なテンプレートやシーンを利用して、ブランドに一致した一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。