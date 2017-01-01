ブランドメッセージ生成ツール: AIブランドボイスを解き放つ
クリエイティブブロックを克服し、強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ作成を含むすべてのコンテンツで一貫したメッセージングを確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターとコンテンツストラテジストを対象にした1.5分のチュートリアルビデオを開発し、「生成AI」がさまざまなマーケティングコンテンツの「一貫したメッセージング」をどのように支えているかを示します。ツールが実際に動作している画面録画を伴った洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、落ち着いた指導的なナレーションを添えます。ビデオは、HeyGenの「AIアバター」が異なるチャネルでこれらの統一されたメッセージをどのように提供し、プロフェッショナルなプレゼンテーションを維持するかを強調するべきです。
ブランドマネージャーとコピーライターをターゲットにした1分間のプロモーションビデオを作成し、「AIテキストジェネレーター」を活用してコア「ブランドメッセージ」を完璧にする方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業的で、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルな画面上のテキストを特徴とします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能がどのようにしてこの洗練されたメッセージを多様な自然な声で生き生きとさせ、テキストの洗練に最大のインパクトを与えるかを強調します。
メールマーケターと小規模ビジネスオーナー向けに、2分間の包括的な説明ビデオを制作し、「AIコピーライター」が「メールマーケティング」キャンペーンの効率をどのように劇的に向上させるかを詳述します。明確で段階的なビジュアルアプローチを採用し、クリーンなグラフィックスと熱心で役立つナレーションを添えます。HeyGenの「字幕/キャプション」を統合してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、生成されたコピーがどのようにして魅力的なビデオコンテンツにシームレスに統合され、価値提案を効果的に伝えるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてすべてのコンテンツで一貫したブランドボイスを確保しますか？
HeyGenはAIの能力を活用して、統一されたブランドアイデンティティを維持することを可能にします。AIテキストジェネレーターは、あなたのユニークなブランドボイスを反映したスクリプトを作成するのを助け、すべてのビデオコンテンツで一貫したメッセージングを確保します。
HeyGenはシンプルなスクリプトから効率的にマーケティングコンテンツを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは生成AIを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、マーケティングコンテンツの作成を効率化します。あなたのテキストを提供するだけで、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がAIアバターとボイスオーバーを使ってメッセージを生き生きとさせます。
HeyGenはテキストを洗練し、クリエイティブブロックを克服するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは高度な生成AI機能を統合して、ユーザーがテキストを洗練し、クリエイティブブロックを効果的に克服するのを助けます。AIテキストジェネレーターおよびAIコピーライターとして、最大のインパクトを与えるためにスクリプトを構築し、ビデオ制作前にコンテンツが洗練され正確であることを確保します。
HeyGenはどのようにして私のブランドのビジュアルアイデンティティをビデオに統合するのを助けますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオにあなたのビジュアルブランドアイデンティティをシームレスに統合します。会社のロゴや特定のブランドカラーを簡単に適用し、カスタマイズ可能なテンプレートやシーンを利用して、ブランドに一致した一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。