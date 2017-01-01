ブランドメッセージビデオメーカー: AIであなたのストーリーを作り上げる
魅力的なAIアバターであなたのストーリーを生き生きとさせ、マーケティングビデオを向上させ、ブランドアイデンティティを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
革新的な新製品を発売するマーケティングチームを対象にした、45秒のダイナミックな製品説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、鮮やかなアニメーションを使用して主要な機能を強調し、アップビートで現代的なサウンドトラックを伴います。ユーザーはHeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、注目を集める魅力的なマーケティングビデオメーカーコンテンツを迅速に構築できます。
企業のビジョンを紹介する60秒のプロフェッショナルなビデオを開発し、社内の企業コミュニケーションや外部のステークホルダープレゼンテーションに使用します。ビジュアルの美学は洗練されて権威あるものであり、多様なAIアバターが明確でよく調整された音声で重要なメッセージを伝えます。このAIビデオメーカーの機能により、すべてのコミュニケーションで一貫したブランド表現が保証されます。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーがソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを向上させるために理想的な、15秒の短い魅力的なビデオマーケティングスニペットを制作してください。このビデオは、速いペースでトレンディなビジュアルスタイル、鮮やかなオンスクリーン「字幕/キャプション」、そしてエネルギッシュなバックグラウンドミュージックが必要です。HeyGenの「字幕/キャプション」機能により、これらの短くてインパクトのあるクリップが簡単にアクセス可能になります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のブランドメッセージビデオを向上させることができますか？
HeyGenは、共鳴するプロフェッショナルなビデオを作成するための強力なブランドメッセージビデオメーカーです。私たちのプラットフォームは、ブランドコントロールや多様なテンプレートを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、魅力的なAIアバターを使用したストーリーテリングで、あなたのブランドアイデンティティが一貫して力強く伝えられることを保証します。
HeyGenがマーケティングキャンペーンに理想的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、すべてのビデオマーケティングニーズに対して効果的なAIビデオメーカーとして際立っています。高度なテキストからビデオへの機能と高品質なボイスオーバーを使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルに効率的に変換します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターがプロフェッショナルなビデオの作成を簡素化し、マーケティングの効果をより高めます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのビデオを作成するために使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、製品説明ビデオからソーシャルメディアプラットフォーム向けのダイナミックな投稿まで、幅広いビデオマーケティングコンテンツをサポートしています。多用途なテンプレートとアスペクト比のリサイズ機能を使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単にどのソーシャルメディアチャンネルにも適応させ、アニメーションでストーリーテリングを強化できます。
HeyGenのプラットフォームはビデオ作成とカスタマイズにどれほどユーザーフレンドリーですか？
HeyGenは、非常にユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを備えており、誰でもプロフェッショナルなビデオ作成を簡単に行えます。AIアバターやシーン、字幕やキャプションなど、すべての要素を簡単にカスタマイズでき、ビジョンに完全に一致するビデオを作成できます。また、チームコラボレーションを促進し、シームレスなワークフローを実現します。