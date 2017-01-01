ブランドメッセージビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成

高度なテキストからビデオ生成を使用して、スクリプトをプロフェッショナルでブランドに合ったビデオに変換します。

最先端のAIアバターを活用し、複雑なソリューションを明確に伝える45秒のブランドメッセージ動画をB2Bテクノロジー企業向けに作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、モダンなUI要素を取り入れ、信頼と専門性を確立する権威あるナレーションを伴います。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能を活用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模なeコマース企業向けに、視覚的インパクトの高い迅速な製品ローンチを示す30秒のビデオ広告クリエイティブを開発してください。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを持ち、明るい色とダイナミックなトランジションを取り入れ、アップビートなバックグラウンドミュージックと組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、特定の製品機能を強調するために迅速にカスタマイズしてください。
サンプルプロンプト2
革新的なスタートアップ向けに、複雑な新しいサービスや製品コンセプトを明確にする60秒の説明動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で情報豊かで視覚的に魅力的であり、アニメーショングラフィックスと親しみやすく知識豊富なナレーターを使用します。このナラティブは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と自動字幕/キャプションを強調し、より広いオーディエンスにリーチすることを反映します。
サンプルプロンプト3
マーケティングプロフェッショナルやソーシャルメディアマネージャー向けに、さまざまなプラットフォームでブランドメッセージを維持し、影響力のあるソーシャルメディアキャンペーンを実現する方法を示す15秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビデオのビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、クイックカットとトレンドのオーディオを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、さまざまなチャンネル向けにコンテンツを迅速に適応させ、ビデオ制作を効率化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドメッセージビデオジェネレーターの使い方

テキストをプロフェッショナルでブランドに合ったコンテンツに変換し、最先端のAIを使用してあらゆるプラットフォームで準備が整った魅力的なブランドメッセージビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ブランドのメッセージをテキストからビデオエディターに作成または貼り付けて開始します。スマートスクリプトライティング支援が、インパクトのあるコミュニケーションのためにコンテンツを洗練し、コアメッセージが明確で簡潔であることを保証します。
2
Step 2
AIアバターを選択
画面上でブランドを表現するために多様なAIアバターから選択します。外見や声をカスタマイズしてブランドのアイデンティティに合わせ、プロフェッショナルなスポークスパーソンとしてメッセージを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランドカスタマイズを適用
ロゴを追加し、ブランドカラーを選択し、背景要素を組み込むことでブランドのビジュアルアイデンティティを統合します。ビデオが本当にブランドに合ったものであり、独自のスタイルを反映するようにすべての要素をカスタマイズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望のアスペクト比を設定してビデオを最終化し、高解像度でエクスポートします。強力なブランドメッセージをすべてのマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアチャネルでシームレスに共有し、効果的にオーディエンスを引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

.

AIを使用して説得力のあるビデオテスティモニアルやケーススタディを開発し、信頼を築き、ブランドの評判を本物のストーリーで強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてブランドのビデオマーケティングキャンペーンを強化できますか？

HeyGenはAIブランドビデオジェネレーターとして機能し、魅力的なビデオ広告クリエイティブを制作する力を提供します。ブランディングコントロールと事前に作成されたテンプレートを使用してコンテンツをカスタマイズし、すべてのビデオが独自のブランドメッセージを反映するようにして、効果的なマーケティングキャンペーンを実現します。

HeyGenが効率的なテキストからビデオへのジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと自然なボイスオーバーを使用してスクリプトを洗練されたビデオに変換することで、ビデオ制作を効率化します。このテキストからビデオへのジェネレーターは、高品質なビデオコンテンツを作成するために従来必要だった時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはソーシャルメディアのような多様なプラットフォーム向けに魅力的なビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは多様なAIビデオジェネレーターであり、説明ビデオやソーシャルメディアビデオ広告クリエイティブのような魅力的なコンテンツを制作するのに最適です。カスタマイズオプションとアスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを簡単に適応させることができます。

HeyGenはどのようにしてビデオのアクセシビリティと幅広いオーディエンスのエンゲージメントを確保しますか？

HeyGenは、汎用性のあるボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを通じて、ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させる高度なAIビデオジェネレーターです。これにより、ビデオ制作が多様なオーディエンスに効果的にリーチし、共鳴することを確保します。