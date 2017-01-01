ブランドメッセージビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成
高度なテキストからビデオ生成を使用して、スクリプトをプロフェッショナルでブランドに合ったビデオに変換します。
小規模なeコマース企業向けに、視覚的インパクトの高い迅速な製品ローンチを示す30秒のビデオ広告クリエイティブを開発してください。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを持ち、明るい色とダイナミックなトランジションを取り入れ、アップビートなバックグラウンドミュージックと組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、特定の製品機能を強調するために迅速にカスタマイズしてください。
革新的なスタートアップ向けに、複雑な新しいサービスや製品コンセプトを明確にする60秒の説明動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で情報豊かで視覚的に魅力的であり、アニメーショングラフィックスと親しみやすく知識豊富なナレーターを使用します。このナラティブは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と自動字幕/キャプションを強調し、より広いオーディエンスにリーチすることを反映します。
マーケティングプロフェッショナルやソーシャルメディアマネージャー向けに、さまざまなプラットフォームでブランドメッセージを維持し、影響力のあるソーシャルメディアキャンペーンを実現する方法を示す15秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビデオのビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、クイックカットとトレンドのオーディオを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、さまざまなチャンネル向けにコンテンツを迅速に適応させ、ビデオ制作を効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドのビデオマーケティングキャンペーンを強化できますか？
HeyGenはAIブランドビデオジェネレーターとして機能し、魅力的なビデオ広告クリエイティブを制作する力を提供します。ブランディングコントロールと事前に作成されたテンプレートを使用してコンテンツをカスタマイズし、すべてのビデオが独自のブランドメッセージを反映するようにして、効果的なマーケティングキャンペーンを実現します。
HeyGenが効率的なテキストからビデオへのジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと自然なボイスオーバーを使用してスクリプトを洗練されたビデオに変換することで、ビデオ制作を効率化します。このテキストからビデオへのジェネレーターは、高品質なビデオコンテンツを作成するために従来必要だった時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenはソーシャルメディアのような多様なプラットフォーム向けに魅力的なビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは多様なAIビデオジェネレーターであり、説明ビデオやソーシャルメディアビデオ広告クリエイティブのような魅力的なコンテンツを制作するのに最適です。カスタマイズオプションとアスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを簡単に適応させることができます。
HeyGenはどのようにしてビデオのアクセシビリティと幅広いオーディエンスのエンゲージメントを確保しますか？
HeyGenは、汎用性のあるボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを通じて、ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させる高度なAIビデオジェネレーターです。これにより、ビデオ制作が多様なオーディエンスに効果的にリーチし、共鳴することを確保します。