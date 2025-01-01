ブランドマーケティングビデオメーカー：キャンペーンを高める
AIを活用したツールと高度なブランドコントロールを使用して、あらゆるプラットフォームで一貫したメッセージを伝える、見事でブランドに合ったマーケティングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエーター向けに、革新的な方法でビデオ制作を拡大するための45秒の情報豊かなマーケティングビデオを開発してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、信頼性を伝えるために魅力的で権威ある声を使用します。このビデオでは、HeyGenの「AIビデオメーカー」としての能力を強調し、多様な「AIアバター」を使用して「スクリプトからのテキストをビデオに変換」する方法を紹介し、複雑な従来の編集なしで魅力的なマーケティングビデオを作成します。
教育者、社内コミュニケーター、プロダクトマネージャーを対象にした、親しみやすく説明的な60秒の解説ビデオを制作してください。音声は温かく親しみやすいトーンで、プロセスを明確に示すビジュアルを使用します。このビデオでは、HeyGenの「ビデオ作成」イニシアチブの力を示し、「ボイスオーバー生成」と自動「字幕/キャプション」、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み合わせることで、洗練されたアクセス可能な「ビデオマーケティング」資料を作成する方法を強調します。
企業のマーケティングチームやブランドマネージャー向けに、洗練された30秒のブランドマーケティングビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはスリークで企業のブランドガイドラインに沿っており、信頼を与えるプロフェッショナルな声を特徴とします。このプロンプトは、HeyGenを多用途な「ブランドマーケティングビデオメーカー」として活用し、「テンプレートとシーン」がブランドコントロールを維持し、「ボイスオーバー生成」がすべての「マーケティングビデオ」で一貫したメッセージを保証し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でどのプラットフォームにもシームレスに適応できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
なぜ企業はHeyGenをマーケティングビデオのニーズに選ぶべきですか？
HeyGenは、プロフェッショナルなマーケティングビデオの制作を効率化するために設計された高度なAIビデオメーカーおよびオンラインビデオ作成プラットフォームです。企業が高品質でブランドに合ったビデオを効率的に作成し、さまざまなプラットフォームでのビデオマーケティング戦略を強化することを可能にします。
HeyGenはどのようなAI機能を利用して魅力的なビデオを作成しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を含む最先端のAIツールを活用し、アイデアをダイナミックなコンテンツに変えます。この技術により、どの組織でも魅力的でプロフェッショナルなビデオを簡単かつ効率的に作成できます。
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディアビデオでブランドの一貫性を維持しますか？
HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、ユーザーが特定のロゴ、色、ビジュアル要素をすべてのビデオに組み込むことを可能にし、一貫したブランドアイデンティティを保証します。この機能は、YouTube、TikTok、Instagramなどの人気ソーシャルメディアプラットフォームで一貫したマーケティングビデオを作成し、ブランドの存在感を強化するために不可欠です。
HeyGenを使用して効率的に作成できるビデオの種類は何ですか？
HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディター、豊富なテンプレート、包括的なストックメディアライブラリにより、さまざまなビデオコンテンツを効率的に作成できます。ユーザーは、プロフェッショナルなプロモビデオ、魅力的なデモビデオ、洞察に満ちた解説ビデオなど、多様なビデオマーケティングの目標に応じたビデオを制作できます。