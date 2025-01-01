小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットにした、魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。ソーシャルメディアプラットフォームで迅速に魅力的なコンテンツを展開したい方々に向けたもので、ビジュアルスタイルはダイナミックで現代的な美学を持ち、明確でエネルギッシュなナレーションが補完します。このビデオでは、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を活用して、ユーザーがどのように簡単に高インパクトのプロモビデオを作成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに合わせてサイズを調整できるかを示します。

