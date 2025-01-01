ブランドマーケティングビデオメーカー：キャンペーンを高める

AIを活用したツールと高度なブランドコントロールを使用して、あらゆるプラットフォームで一貫したメッセージを伝える、見事でブランドに合ったマーケティングビデオを作成します。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットにした、魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。ソーシャルメディアプラットフォームで迅速に魅力的なコンテンツを展開したい方々に向けたもので、ビジュアルスタイルはダイナミックで現代的な美学を持ち、明確でエネルギッシュなナレーションが補完します。このビデオでは、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を活用して、ユーザーがどのように簡単に高インパクトのプロモビデオを作成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに合わせてサイズを調整できるかを示します。

マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエーター向けに、革新的な方法でビデオ制作を拡大するための45秒の情報豊かなマーケティングビデオを開発してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、信頼性を伝えるために魅力的で権威ある声を使用します。このビデオでは、HeyGenの「AIビデオメーカー」としての能力を強調し、多様な「AIアバター」を使用して「スクリプトからのテキストをビデオに変換」する方法を紹介し、複雑な従来の編集なしで魅力的なマーケティングビデオを作成します。
教育者、社内コミュニケーター、プロダクトマネージャーを対象にした、親しみやすく説明的な60秒の解説ビデオを制作してください。音声は温かく親しみやすいトーンで、プロセスを明確に示すビジュアルを使用します。このビデオでは、HeyGenの「ビデオ作成」イニシアチブの力を示し、「ボイスオーバー生成」と自動「字幕/キャプション」、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み合わせることで、洗練されたアクセス可能な「ビデオマーケティング」資料を作成する方法を強調します。
企業のマーケティングチームやブランドマネージャー向けに、洗練された30秒のブランドマーケティングビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはスリークで企業のブランドガイドラインに沿っており、信頼を与えるプロフェッショナルな声を特徴とします。このプロンプトは、HeyGenを多用途な「ブランドマーケティングビデオメーカー」として活用し、「テンプレートとシーン」がブランドコントロールを維持し、「ボイスオーバー生成」がすべての「マーケティングビデオ」で一貫したメッセージを保証し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でどのプラットフォームにもシームレスに適応できることを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドマーケティングビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールと直感的な編集機能を使用して、プロフェッショナルなブランドマーケティングビデオを簡単に作成し、メッセージをあらゆるプラットフォームで魅力的なビジュアルコンテンツに変えます。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまなマーケティングニーズとスタイルに合わせたプロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選択して、ビデオプロジェクトを開始します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ドラッグ＆ドロップエディターを利用して、メディア、テキスト、シーンをシームレスに統合し、ブランドメッセージに合わせてすべての要素を作成します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
ロゴ、色、フォントなどの独自のブランド要素を専用のブランドコントロールを使用して組み込み、視覚的一貫性を確保し、認知度を高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
作成を完了し、アスペクト比のリサイズを活用して、すべての希望するプラットフォームで即座に共有できる完璧なフォーマットでビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の声をAIで魅力的で本物のマーケティングビデオに変換し、信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

なぜ企業はHeyGenをマーケティングビデオのニーズに選ぶべきですか？

HeyGenは、プロフェッショナルなマーケティングビデオの制作を効率化するために設計された高度なAIビデオメーカーおよびオンラインビデオ作成プラットフォームです。企業が高品質でブランドに合ったビデオを効率的に作成し、さまざまなプラットフォームでのビデオマーケティング戦略を強化することを可能にします。

HeyGenはどのようなAI機能を利用して魅力的なビデオを作成しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を含む最先端のAIツールを活用し、アイデアをダイナミックなコンテンツに変えます。この技術により、どの組織でも魅力的でプロフェッショナルなビデオを簡単かつ効率的に作成できます。

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディアビデオでブランドの一貫性を維持しますか？

HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、ユーザーが特定のロゴ、色、ビジュアル要素をすべてのビデオに組み込むことを可能にし、一貫したブランドアイデンティティを保証します。この機能は、YouTube、TikTok、Instagramなどの人気ソーシャルメディアプラットフォームで一貫したマーケティングビデオを作成し、ブランドの存在感を強化するために不可欠です。

HeyGenを使用して効率的に作成できるビデオの種類は何ですか？

HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディター、豊富なテンプレート、包括的なストックメディアライブラリにより、さまざまなビデオコンテンツを効率的に作成できます。ユーザーは、プロフェッショナルなプロモビデオ、魅力的なデモビデオ、洞察に満ちた解説ビデオなど、多様なビデオマーケティングの目標に応じたビデオを制作できます。