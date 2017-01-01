ブランドアイデンティティビデオジェネレーター：今すぐプロフェッショナルなビデオを作成
カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールでブランドを高め、一貫したビジュアルアイデンティティを確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーやソーシャルメディア戦略家をターゲットにした、ダイナミックでトレンドを意識したビジュアルスタイルと明確でプロフェッショナルなナレーションを組み合わせた、魅力的な30秒のソーシャルメディアビデオを開発します。HeyGenの強力なナレーション生成機能を利用して、マーケティングメッセージを迅速に伝え、スクリプトからテキストをビデオに変換してマーケティングキャンペーンを実現します。
テクノロジースタートアップやプロダクトマネージャー向けに、革新的な製品を発表する洗練された60秒のブランドビデオを制作します。ハイテクなビジュアル美学と洗練されたインストゥルメンタルサウンドトラックを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能を使用して、複雑な機能を簡潔に説明し、AIビデオジェネレーターによる自動字幕生成で幅広いアクセスを確保します。
ブランディングエージェンシーや企業チーム向けに、企業のブランドロゴとビジュアルアイデンティティをミニマリストでインスピレーションを与えるビジュアルと落ち着いたバックグラウンドミュージックで優雅に紹介する50秒の企業コミュニケーション作品を想像します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからさまざまな高品質のアセットを統合し、アスペクト比のリサイズとエクスポートで最適なカスタマイズを実現し、最終出力をプラットフォーム全体で完璧に適応させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドアイデンティティビデオを強化できますか？
HeyGenは強力なブランドアイデンティティビデオジェネレーターとして機能し、独自のビジュアルガイドラインに合わせたカスタマイズオプションを提供します。ブランドロゴを簡単に統合し、包括的なブランディングコントロールを利用して、すべてのAIビデオコンテンツで一貫した美学を維持できます。
HeyGenが効果的なブランドビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集インターフェースとカスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリにより、効果的なブランドビデオメーカーとして際立っています。これらのAIツールは迅速な作成を可能にし、テキストをさまざまなマーケティングキャンペーン用の洗練されたビデオに効率的に変換します。
HeyGenはカスタムナレーションとAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは最先端のAIビデオジェネレーターであり、非常にリアルなカスタムナレーションと表現力豊かなAIアバターの作成を可能にします。生成AIを活用して、多様な声とビジュアルプレゼンターでスクリプトを生き生きとさせ、デジタルストーリーテリングを強化します。
HeyGenはAIビデオでマーケティングキャンペーンをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、マーケティングキャンペーンやソーシャルメディアビデオ用の高品質なAIビデオを迅速に制作するためのツールを提供します。テキストからビデオへの生成や多用途なビデオエディターなどの機能により、視聴者の注意を引く魅力的なビジュアルコンテンツを効率的に作成できます。