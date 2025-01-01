インパクトのあるストーリーのためのブランドヒストリービデオジェネレーター
AIビジュアルとプロフェッショナルなテンプレートを活用し、直感的なテンプレートとシーンを通じて見事なブランドストーリーを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術愛好家や業界パートナーを対象に、継続的な革新と製品のブレークスルーを通じたブランドの進化を示す60秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはスリークで未来的で、アニメーション化されたデータビジュアライゼーションとクイックカットを特徴とし、エネルギッシュな電子サウンドトラックを伴います。このブランドビデオメーカーセグメントは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、技術的な進歩を説明する魅力的なコンテンツを迅速に生成し、AIビデオジェネレーターの分野でどのように境界を押し広げ続けているかを強調します。
社会的に意識の高い消費者を対象に、地域社会や顧客の生活に対するブランドのポジティブな影響を示す感情的な30秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは本物で心温まるもので、実際の証言と鮮やかなドキュメンタリースタイルの映像を特徴とし、心を打つアコースティックサウンドトラックを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、思いやりのあるナラティブレイヤーを追加し、AIビジュアルを通じて共感を呼ぶブランドストーリービデオを効果的に伝えます。
忙しいソーシャルメディアユーザーを対象に、ブランドのコアバリューと未来志向のビジョンを迅速に伝える15秒のソーシャルメディア広告を作成してください。ビジュアルスタイルは大胆でエネルギッシュで、急速なトランジション、鮮やかなカラーパレット、明確でインパクトのあるテキストオーバーレイを使用し、アップビートで現代的な音楽に合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、制作を効率化し、すべてのマーケティング活動で一貫したキャラクターとブランディングを維持し、瞬時に注目を集める記憶に残るブランドビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを通じてどのようにブランドストーリーテリングを強化できますか？
HeyGenのAIブランドストーリーテリングジェネレーターを使用すると、魅力的なビデオストーリーを簡単に作成できます。AIアバターとAI生成のボイスオーバーを活用して、ブランドの歴史を生き生きとさせ、プロフェッショナルなビジュアルでテキストをビデオに変換します。
HeyGenはコンテンツ作成において直感的なAIビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenは強力なAIビデオエディターとテキスト-to-ビデオAI機能でコンテンツ作成を簡素化します。ドラッグ＆ドロップ編集を使用してスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成し、カスタムブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを備えています。
HeyGenは一貫したブランディングとカスタムAIアバターをサポートしていますか？
はい、HeyGenは一貫したキャラクターとカスタムブランディングコントロールを使用して強力なブランドアイデンティティを維持することができます。AIアバタージェネレーターを活用して、すべてのコンテンツでブランドの美学に完全に一致するユニークなAIビジュアルを作成します。
HeyGenはグローバルな視聴者向けに高品質なビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは40以上の言語でプロフェッショナルなボイスオーバーをサポートし、4K出力を提供することで、AI生成ビデオがグローバルな配信に対応できるようにします。これにより、効果的なローカライゼーションと広範な視聴者へのリーチが可能になります。