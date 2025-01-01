魅力的なトレーニングのためのブランド教育動画メーカー

HeyGenの強力なツールを使用して、スクリプトからシームレスにテキストを動画に変換し、学習コンテンツをプロフェッショナルな教育動画に変身させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業部門の新入社員を対象にした、製品の特徴と利点を明確にするためのプロフェッショナルで情報豊富なビジュアルとオーディオスタイルを用いた、60秒のトレーニング動画を開発し、正確なボイスオーバー生成を活用して明確な指示を提供します。
サンプルプロンプト2
オンラインコミュニティを引き付けることを目的とした、活気に満ちたアニメーションビジュアルとアップビートなサウンドトラックを特徴とする30秒のソーシャルメディア動画を、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して簡単に作成し、最新の提供内容を強調します。
サンプルプロンプト3
見込み顧客向けに洗練されたシネマティックなビジュアル美学とオーケストラの背景音楽を用いて、書かれたスクリプトをテキストから動画に変換し、説得力のある動画コンテンツを作成する、60秒の企業ストーリーテリング動画を制作します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランド教育動画メーカーの使い方

メッセージを明確に伝え、オーディエンスを魅了し、学習と記憶を向上させる魅力的なブランド教育動画を簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを入力または貼り付けることから始めます。私たちのプラットフォームは、テキストから動画への作成機能を活用して、テキストを動的な動画に変換します。
2
Step 2
ビジュアルとオーディオをカスタマイズ
ブランドを代表するAIアバターの多様な選択肢から選びます。色、フォント、背景音楽を調整して、ブランドのアイデンティティに完全に一致させ、動画をカスタマイズします。
3
Step 3
編集で強化
直感的な動画編集ツールを使用して、動画の流れを洗練し、タイミングを調整し、プロフェッショナルなトランジションを追加して、洗練された最終製品を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなアスペクト比で高品質な教育動画を生成します。希望するソーシャルメディアプラットフォームや内部学習チャネルで簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なブランドコンセプトを明確化

複雑なブランド情報を明確で理解しやすい説明動画に変換し、オーディエンスの理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI動画メーカーとして機能し、ユーザーが高品質な教育動画や魅力的な説明動画を簡単に制作できるようにします。使いやすいインターフェースにより、複雑なストーリーテリングを誰でもアクセス可能にします。

HeyGenでアニメーション動画をカスタマイズし、ブランドの一貫性を確保できますか？

もちろんです。HeyGenは動画を広範囲にカスタマイズする力を提供し、動画テンプレートやアニメーションテンプレートの豊富な選択肢を提供します。カスタムスタイルや画像を簡単に統合し、ブランドコントロールを使用して、すべてのアニメーション動画で一貫した企業動画スタイルを維持できます。

HeyGenは動的な動画プロジェクトのためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？

HeyGenは、最先端のAIアバターやシームレスなテキストから動画への作成を含む強力なクリエイティブ資産を提供し、動画プロジェクトを実現します。また、多様なメディアライブラリやボイスオーバー生成を活用して、魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはどのようにしてオーディエンスを引き付け、学習を楽しくするのに役立ちますか？

HeyGenは、インタラクティブな動画や動的なアニメーション動画を簡単に作成できるようにすることで、指導コンテンツをアクティブな学習体験に変えます。直感的なデザインにより、HeyGenは高度な動画編集ツールやスキルを必要とせずに、オーディエンスを引き付け、学習を楽しくすることを保証します。