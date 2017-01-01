ブランドコンプライアンスビデオジェネレーター：迅速にブランドに沿ったビデオを作成
すべてのトレーニングビデオがブランドに沿っており、コンプライアンスを確保します。HeyGenのブランディングコントロールとAI駆動テンプレートを活用して、一貫性のある高品質なコンテンツを時間とコストを節約して提供します。
小規模ビジネスオーナーとクリエイティブエージェンシー向けに、AIビデオジェネレーターを使用するスピードと一貫性を示す30秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアル的にはダイナミックで魅力的であり、鮮やかなグラフィックと明確で熱意あるナレーションが必要です。HeyGenのテンプレートとシーン、ナレーション生成を活用して、数分で高品質な「AI駆動テンプレート」コンテンツを制作することに焦点を当てます。
コンテンツクリエイターとソーシャルメディアマネージャーを対象に、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換するシームレスなプロセスを強調する60秒のチュートリアルスタイルのビデオを開発してください。ビジュアルはクリーンでデモンストレーション的であり、親しみやすく情報豊かな音声ナレーションが伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと自動字幕/キャプションが、全体の「ビデオ制作」ワークフローをどのように簡素化するかを強調します。
HR部門と国際企業を対象に、グローバルに一貫したブランドメッセージを達成する方法を示す45秒の洗練された企業ビデオを作成してください。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルであり、明確で権威あるナレーションが必要です。このビデオは、HeyGenの高度なAIアバターとナレーション生成、字幕/キャプション機能を特徴とし、多様なオーディエンスに完璧な「ブランドに沿ったビデオ」を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドコンプライアンスビデオの生成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがブランドに沿ったビデオを簡単に作成できるようにします。その強力なブランディングコントロールにより、すべてのコンテンツがガイドラインに沿っていることを保証し、ブランドコンプライアンスビデオの生成を効率化します。
HeyGenは多様なトレーニングビデオのためにAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なトレーニングビデオを制作することができます。この機能はローカリゼーションもサポートしており、コンテンツをグローバルなオーディエンスにアクセス可能にします。
HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenはAI駆動のテンプレートとシーンの幅広い選択肢を提供し、ビデオ制作を非常に効率的にします。ユーザーはテキスト-to-ビデオを迅速に変換でき、従来のビデオ作成時間を大幅に短縮します。
HeyGenは作成されたすべてのビデオでブランドの一貫性を維持することをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、広範なブランディングコントロールとブランドキットを備えており、作成されたすべてのビデオがブランドに沿っていることを保証します。これにより、企業はすべてのビデオコンテンツで視覚的なアイデンティティとメッセージングを一貫して維持できます。