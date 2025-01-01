ブランドコラボビデオメーカー: AIを活用したパートナーシップコンテンツの作成
AIアバターを使用して、ブランドコラボレーションのための素晴らしいマーケティングビデオを簡単に作成し、アイデアを迅速に実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、魅力的なブランドコンテンツを迅速に制作する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは活気に満ちたテンポの速いもので、多様な『AIアバター』がさまざまな『テンプレートとシーン』でインタラクションする様子を、現代的でアップビートなサウンドトラックと共に描きます。AIビデオ制作のスピードと多様性を強調し、『アスペクト比のリサイズとエクスポート』を使用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に最適化できる方法を示します。
マーケティングエージェンシーやリモートクリエイティブチーム向けに、シームレスな共同ビデオ制作とワークフロー管理を示す90秒のケーススタディスタイルのビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで協力的なもので、分割画面とスムーズなトランジションを利用してチームワークを示し、自信に満ちた安心感のあるナレーションでサポートします。豊富な『メディアライブラリ/ストックサポート』と、プロジェクトを迅速に完了するためのナレーションと『字幕/キャプション』の生成プロセスを強調します。
ビデオ編集の専門知識があまりないブランドマネージャーや小規模ビジネスオーナー向けに設計された30秒の問題/解決ビデオを想像してください。視覚的には、一般的なビデオ制作のフラストレーションからHeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースへのクイックカットを特徴とし、インスピレーションを与えるモチベーショナルなサウンドトラックでバックアップします。このビデオは、直感的な『テンプレートとシーン』と強力な『ナレーション生成』を利用して、ブランドストーリーを簡単に実現する方法を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは自動キャプションでどのようにビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してビデオのキャプションを自動生成し、ビデオ編集プロセスを大幅に効率化します。このAI駆動のツールは、コンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、オンラインビデオエディターの体験を向上させます。
HeyGenを使用してマーケティングビデオのブランディングやアスペクト比をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なオンラインビデオエディターとして、ロゴや色を含むブランドの外観と感触を完全にカスタマイズできます。また、さまざまなプラットフォームに合わせてマーケティングビデオのアスペクト比を簡単に調整できます。
HeyGenは魅力的なビデオコンテンツを作成するためにどのようなAI駆動のツールを提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやシームレスなテキストからビデオへの機能を含む強力なAI駆動のツールを提供しています。これにより、複雑な制作セットアップを必要とせずに効率的なAIビデオ制作が可能になります。
HeyGenは効率的なビデオ制作のための充実したメディアライブラリとテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、プロジェクトを迅速に開始するための豊富なストックメディアライブラリとさまざまなプロフェッショナルテンプレートを提供しています。これらのリソースは、迅速かつ効率的なビデオ制作を促進し、全体的なワークフロー管理を向上させます。