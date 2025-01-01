ブランドコラボビデオメーカー: AIを活用したパートナーシップコンテンツの作成

AIアバターを使用して、ブランドコラボレーションのための素晴らしいマーケティングビデオを簡単に作成し、アイデアを迅速に実現します。

中小企業のマーケティングマネージャーやクリエイティブチームを対象にした1分間の指導ビデオを作成し、HeyGenのオンラインビデオエディターがどのようにプロフェッショナルなコンテンツ制作を効率化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、かつ非常に機能的であり、スクリプトを使って『スクリプトからビデオへの変換』を行い、自動的に『字幕/キャプション』を生成することで、簡単に洗練されたビデオに変換する方法を明確で権威あるナレーションで示します。この作品は効率的なビデオ編集ワークフローを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、魅力的なブランドコンテンツを迅速に制作する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは活気に満ちたテンポの速いもので、多様な『AIアバター』がさまざまな『テンプレートとシーン』でインタラクションする様子を、現代的でアップビートなサウンドトラックと共に描きます。AIビデオ制作のスピードと多様性を強調し、『アスペクト比のリサイズとエクスポート』を使用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に最適化できる方法を示します。
サンプルプロンプト2
マーケティングエージェンシーやリモートクリエイティブチーム向けに、シームレスな共同ビデオ制作とワークフロー管理を示す90秒のケーススタディスタイルのビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで協力的なもので、分割画面とスムーズなトランジションを利用してチームワークを示し、自信に満ちた安心感のあるナレーションでサポートします。豊富な『メディアライブラリ/ストックサポート』と、プロジェクトを迅速に完了するためのナレーションと『字幕/キャプション』の生成プロセスを強調します。
サンプルプロンプト3
ビデオ編集の専門知識があまりないブランドマネージャーや小規模ビジネスオーナー向けに設計された30秒の問題/解決ビデオを想像してください。視覚的には、一般的なビデオ制作のフラストレーションからHeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースへのクイックカットを特徴とし、インスピレーションを与えるモチベーショナルなサウンドトラックでバックアップします。このビデオは、直感的な『テンプレートとシーン』と強力な『ナレーション生成』を利用して、ブランドストーリーを簡単に実現する方法を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドコラボビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールを使用して、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンのための素晴らしいオンブランドのコラボレーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートからビデオを作成
ブランドコラボレーションに特化したプロフェッショナルなテンプレートを選ぶことから始めます。これにより、時間を節約し、最初から洗練された外観を確保するための構造化された出発点が提供されます。
2
Step 2
ブランドのアイデンティティを追加
ブランディングコントロールを使用して、ブランドのユニークな要素でビデオをパーソナライズします。ロゴ、色、フォントを簡単に組み込んで、パートナーの美学とシームレスに調和させ、マーケティングビデオに最適です。
3
Step 3
AIアバターとメディアを選択
リアルなAIアバターや豊富なメディアライブラリから選んで、コラボレーションビデオを強化します。これにより、複雑な機材を必要とせずに、ダイナミックなビジュアルと魅力的なナレーションを追加できます。
4
Step 4
プロジェクトをエクスポートして共有
ブランドコラボレーションビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適した形式とアスペクト比でエクスポートします。高品質のソーシャルメディアビデオを簡単に生成し、オーディエンスと共有する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ブランド成功事例の紹介

成功したブランドパートナーシップや顧客の声を強調する、説得力のあるAI駆動のビデオを開発し、信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenは自動キャプションでどのようにビデオ編集を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してビデオのキャプションを自動生成し、ビデオ編集プロセスを大幅に効率化します。このAI駆動のツールは、コンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、オンラインビデオエディターの体験を向上させます。

HeyGenを使用してマーケティングビデオのブランディングやアスペクト比をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なオンラインビデオエディターとして、ロゴや色を含むブランドの外観と感触を完全にカスタマイズできます。また、さまざまなプラットフォームに合わせてマーケティングビデオのアスペクト比を簡単に調整できます。

HeyGenは魅力的なビデオコンテンツを作成するためにどのようなAI駆動のツールを提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやシームレスなテキストからビデオへの機能を含む強力なAI駆動のツールを提供しています。これにより、複雑な制作セットアップを必要とせずに効率的なAIビデオ制作が可能になります。

HeyGenは効率的なビデオ制作のための充実したメディアライブラリとテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、プロジェクトを迅速に開始するための豊富なストックメディアライブラリとさまざまなプロフェッショナルテンプレートを提供しています。これらのリソースは、迅速かつ効率的なビデオ制作を促進し、全体的なワークフロー管理を向上させます。