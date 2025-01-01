中小企業のマーケティングマネージャーやクリエイティブチームを対象にした1分間の指導ビデオを作成し、HeyGenのオンラインビデオエディターがどのようにプロフェッショナルなコンテンツ制作を効率化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、かつ非常に機能的であり、スクリプトを使って『スクリプトからビデオへの変換』を行い、自動的に『字幕/キャプション』を生成することで、簡単に洗練されたビデオに変換する方法を明確で権威あるナレーションで示します。この作品は効率的なビデオ編集ワークフローを強調します。

