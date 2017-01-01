ブランドキャンペーンビデオジェネレーター: 驚くべき広告を迅速に作成
広告キャンペーンを効率化。スクリプトからのテキストビデオを使用して、驚くべきビデオに変換し、ブランドのリーチを拡大します。
デジタルマーケターや広告代理店向けに設計された、45秒の魅力的なインストラクションビデオを作成してください。「AI広告」の革新的な可能性を強調します。ビジュアルスタイルはクリーンで洗練されており、スムーズなトランジションとデータビジュアライゼーションが特徴で、落ち着いた説得力のあるAI生成のナレーションが付いています。HeyGenの「AIアバター」がメッセージをパーソナライズし、説得力のあるストーリーを届け、広告作成とキャンペーンの効果を革新する方法を示してください。
eコマースブランドやソーシャルメディアマネージャーを対象にした、60秒の本格的なショートビデオを開発してください。現代の「広告作成」のシンプルさを示します。ビジュアルスタイルは魅力的な「UGCビデオ広告」を模倣し、多様で実際の製品使用シナリオと明るく高揚感のあるバックグラウンドミュージックトラックを特徴としています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、どのようにして本物のストーリーが簡単に高いインパクトの広告に変換され、オーディエンスに共鳴するかを示してください。
マーケティングチームや小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、洗練された30秒のプロモーションピースを制作してください。「ビデオ広告メーカー」のシームレスな機能を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、ブランドの特定の「ブランドアイデンティティ（色、ロゴ）」をさまざまな広告フォーマットで一貫してフィーチャーし、エネルギッシュで説得力のあるナレーションが強調されています。HeyGenの「ナレーション生成」がどのようにしてすべての広告が明確でインパクトのあるメッセージを伝え、ブランドの記憶とエンゲージメントを向上させるかを紹介してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドキャンペーンビデオの作成を強化できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を含む高度なAIツールを使用して、インパクトのあるブランドキャンペーンビデオを作成する力を与えます。これにより、広告作成プロセスが効率化され、魅力的な結果が得られます。
HeyGenは広告用のカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、幅広いビデオテンプレートとユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを提供しており、AI広告をカスタマイズできます。ロゴや色を含むブランドアイデンティティを簡単に統合し、一貫性を保つことができます。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けのビデオ広告を作成できますか？
はい、HeyGenは多言語対応でグローバルなリーチをサポートしており、強力なナレーション生成と自動字幕を提供します。これにより、ビデオ広告が世界中の多様なオーディエンスに共鳴することを保証します。
HeyGenはどのようなAI生成コンテンツを作成できますか？
HeyGenは多様なAIビデオ広告メーカーであり、魅力的な製品ビデオから本格的なUGCビデオ広告まで、さまざまなコンテンツタイプを作成できます。AIスクリプトライティングと豊富なメディアライブラリを活用して、クリエイティブなビジョンを迅速に実現します。