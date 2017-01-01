小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした、30秒の活気あるコマーシャルを想像してください。魅力的なブランドキャンペーンを簡単に作成できることを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、多様な業界を素早く切り替え、一貫したインスピレーションを与えるサウンドトラックで統一されています。HeyGenの強力な「ブランドキャンペーンビデオジェネレーター」と豊富な「テンプレートとシーン」が、誰でも「AIビデオ広告メーカー」になり、プロフェッショナルな結果を数分で提供できることを強調してください。

