ブランド認知動画メーカー: あなたのブランドを高める

強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して、プロフェッショナルで高品質なブランド認知動画を迅速に作成します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の鮮やかな動画を作成し、HeyGenが究極のブランド認知動画メーカーとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、「テンプレートとシーン」を様々に紹介しながら、魅力的でプロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」が視聴者にブランドプレゼンスを構築する簡単なステップを案内します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターとエージェンシー向けに、HeyGenの「AIビデオツール」がキャンペーン作成をどのように革新するかを示す60秒のダイナミックな作品を開発します。動画は高速で最先端のビジュアルスタイルを採用し、多様な「AIアバター」が「スクリプトからのテキストビデオ」メッセージを伝え、エネルギッシュなバックグラウンドトラックに設定されます。これにより、マーケティングビデオメーカーとしての効率性が強調されます。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターとソロプレナー向けに、インパクトのある「ブランドコンテンツ」の作成を強調する30秒のスリークなショーケースを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはシネマティックでインスパイアリングであり、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して共鳴する高品質のビデオを作成し、様々なプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を簡単に実演します。
サンプルプロンプト3
スタートアップ向けに、HeyGenが直感的な「ビデオメーカー」としてどのように明確な「説明動画」を作成するかに焦点を当てた45秒の情報動画をデザインします。全体的な美学は親しみやすく、アプローチしやすいものであり、明確な「字幕/キャプション」と温かく権威ある「ボイスオーバー生成」を組み込んで複雑なアイデアを効果的に簡素化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランド認知動画メーカーの仕組み

AI搭載ツールでプロフェッショナルで魅力的なブランド認知動画を簡単に作成し、すべてのプラットフォームでブランドの存在感を高めます。

1
Step 1
コンテンツを作成
まず、ビデオスクリプトを書いたり、強力なAIスクリプトライターを使用して即座に生成したりします。これがメッセージの基盤となります。
2
Step 2
ビジュアルを選択
豊富なテンプレートとシーンのライブラリから選択するか、リアルなAIアバターを使用してスクリプトを生き生きとさせ、ブランドのメッセージを完璧に表現します。
3
Step 3
ブランド要素を追加
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用してブランドの独自のアイデンティティを適用し、動画全体で一貫性と認識を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して最終的な高品質の動画を最適化し、希望するすべてのプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を強調

.

顧客の声を本物で魅力的なビデオストーリーに変換し、見込み客に共鳴する信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のブランド認知動画コンテンツを強化できますか？

HeyGenは最先端のAIを活用して、魅力的なブランド認知動画やマーケティング動画を作成する力を提供します。リアルなAIアバターと多様なカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、視聴者に真に響く高品質な動画コンテンツを制作し、強力なブランドコンテンツを構築します。

HeyGenはさまざまなニーズに対して効果的なビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは多様なビデオプロジェクトをサポートする直感的なドラッグ＆ドロップ編集と豊富なメディアライブラリを提供する多用途なビデオメーカーとして機能します。プロフェッショナルな仕上がりで、魅力的な説明動画やソーシャルメディアプラットフォーム向けのコンテンツなどを簡単に作成できます。

HeyGenはクリエイティブな動画制作のための高度なAIツールを提供していますか？

はい、HeyGenはクリエイティブな動画制作を効率化するための強力なAIビデオツールを提供しています。スクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、自然な音声のボイスオーバーを生成し、AIアバターを組み込んでアイデアを迅速かつ効率的に実現します。

HeyGenは企業がプロフェッショナルなブランドコンテンツを作成するのを助けることができますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなブランドコンテンツを簡単に制作するために設計されています。ロゴや色などの専用のブランディングコントロールを使用してブランドのビジュアルアイデンティティを管理し、すべての高品質な動画が企業イメージに完全に一致するようにし、アスペクト比のリサイズとエクスポートの準備を整えます。