ブランド認知度向上ビデオジェネレーター: AIでブランドを強化

強力なテキストからビデオへの機能で、アイデアを魅力的なビデオ広告やソーシャルメディアコンテンツに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジーに精通した起業家やコンテンツクリエイターを対象にした45秒のインストラクションビデオを開発し、AI駆動のビデオ作成の力を説明します。美学はスリークで未来的、落ち着いたが権威ある「ボイスオーバー生成」がプロセスをステップバイステップで説明します。ナラティブは、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」がスクリプトから画面までのコンテンツ制作をどのように効率化し、洗練されたプレゼンテーションを提供するために高度な「AIアバター」を活用するかを強調します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケティングエージェンシーをターゲットにした15秒の活気あるソーシャルメディアビデオを作成し、迅速でインパクトのあるメッセージングに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはテンポが速く非常に魅力的で、明るい色とトレンドのアップビートなポップミュージックのサウンドトラックが特徴です。このプロンプトは、HeyGenの包括的な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、いかに簡単に魅力的な「ソーシャルメディアビデオ」を制作し、瞬時に注目を集め、最小限の労力でエンゲージメントを促進できるかを示します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーや企業コミュニケーター向けに60秒の企業コミュニケーションビデオを制作し、「ブランドコンテンツ」における明確さとアクセスのしやすさを強調します。ビジュアル美学は洗練されており、鮮明なグラフィックスとプロフェッショナルで情報豊かなナレーションが特徴です。このビデオは、HeyGenの「字幕/キャプション」機能がどのようにしてすべてのメッセージを普遍的に理解可能にし、ブランドのリーチを拡大し、すべてのプラットフォームで一貫したブランドアイデンティティを強化するかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランド認知度向上ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して、視聴者を魅了し、ブランドの存在感を強化するインパクトのあるブランド認知度向上ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから開始
プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選ぶか、スクリプトを入力してテキストからビデオへの機能を活用します。これがブランド認知度メッセージの基盤を築きます。
2
Step 2
ブランドのビジュアル要素を追加
ブランドの独自のアイデンティティを統合し、ロゴを追加し、色を調整し、特定のブランド資産をアップロードして、ビデオ全体でビジュアルの一貫性を確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを作成
ボイスオーバー生成機能を利用して、魅力的なナレーションでメッセージを強化します。ブランドのトーンとメッセージに完全に一致する魅力的なオーディオを作成し、幅広い魅力を持たせます。
4
Step 4
ブランドビデオをエクスポートして共有
ブランド認知度向上ビデオを完成させ、ソーシャルメディアプラットフォームや他のチャネルに最適化されたさまざまなアスペクト比でエクスポートし、ブランドのリーチとエンゲージメントを高める準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ブランドの成功事例を紹介

魅力的なAIビデオで強力な顧客成功事例を制作し、信頼を築き、ブランドの信頼性を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なブランド認知度向上ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ブランド認知度を高めるプロフェッショナルなビデオを作成する力を提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレート、ライセンス音楽、プロフェッショナルなボイスオーバーを活用して、魅力的なマーケティングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの効果的なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、高品質なビデオ広告やソーシャルメディアビデオを簡単に制作できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリにより、すべてのプラットフォームでのコンテンツ作成が簡単になります。

HeyGenでビデオテンプレートをブランドの美学に合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドの独自のアイデンティティに合わせて完全にカスタマイズ可能なビデオテンプレートを豊富に提供しています。ロゴ、色、ブランドコンテンツを組み込んで、一貫性のあるプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。

HeyGenはマーケティングビデオ向けのボイスオーバーやアニメーションなどの高度なクリエイティブ要素をサポートしていますか？

はい、HeyGenはリアルなボイスオーバーを生成し、微妙なアニメーションを組み込むための強力な機能を統合しています。これらの要素は、マーケティングビデオを大幅に強化し、ブランドコンテンツをよりダイナミックでインパクトのあるものにします。