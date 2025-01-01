ブランド認知広告ビデオメーカーで迅速かつ簡単なキャンペーンを
AIアバターと直感的なツールを活用して、ブランド露出を手軽に促進する魅力的でカスタマイズ可能なマーケティングビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジーに精通した起業家やコンテンツクリエイター向けに、複雑な製品機能を説明する魅力的な「AIアバター」をフィーチャーした45秒のスリークな動画広告を想像してください。ビジュアルの美学は未来的でクリーンにし、正確な「スクリプトからのテキスト動画」配信で、AI動画広告メーカーに関するメッセージを明確かつ説得力のあるものにします。
クリエイティブエージェンシーやeコマースブランドを対象にした、エネルギッシュな60秒の動画広告クリエイティブを開発し、利用可能な広範なカスタマイズオプションを紹介します。この広告は「メディアライブラリ/ストックサポート」から引き出された鮮やかなビジュアルを誇り、プラットフォーム全体でのエンゲージメントを高めるために必須の「字幕/キャプション」を含み、キャッチーでモダンなオーディオトラックに設定されます。
スタートアップや忙しいマーケター向けに、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して迅速なブランド露出を達成する方法を示す、簡潔な15秒のマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはシンプルで励みになるもので、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の容易さを強調し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのシームレスな展開を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のブランド認知広告ビデオクリエイティブを向上させることができますか？
HeyGenは、AIアバターと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、魅力的な広告ビデオを簡単に作成することを可能にします。多様なビデオテンプレートとAI駆動のツールを活用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでブランド露出を大幅に向上させるインパクトのあるマーケティングビデオを生成します。
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターを動画広告に提供していますか？
はい、HeyGenは幅広いAIアバターを提供しており、ターゲットオーディエンスに響くブランドに合った動画広告を作成できます。これらのAIアバターをカスタマイズし、ブランドの特定の要素をシームレスに統合して、プロフェッショナルなビデオテンプレートを作成できます。
HeyGenを効果的なAI動画広告メーカーにしている特徴は何ですか？
HeyGenは、スマートスクリプトライティング、AIボイス、および広範なメディアライブラリを提供し、コンセプトから完成までの動画広告作成プロセスを効率化します。これらのカスタマイズ可能なビデオにより、さまざまなデジタルプラットフォーム向けに高品質の広告ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けに動画広告を最適化するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしており、Facebook、Instagram、YouTubeなどのプラットフォーム向けに放送準備が整った動画広告を作成できます。これにより、最大のブランドリコールとエンゲージメントが確保され、マーケティング目標を効率的に達成します。