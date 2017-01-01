ブランドアセットビデオジェネレーター: 一貫したビデオ広告を作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ビデオ制作を効率化し、一貫したブランドアイデンティティを確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターやeコマースブランド向けに、パーソナライズされた顧客エンゲージメントを強調した45秒のAIビデオ広告を開発します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、魅力的なビジュアルとフレンドリーなAIボイスが、HeyGenのAIアバター機能を使用して簡単に作成されたカスタムアバターを通じてメッセージを伝えます。
コンテンツクリエーターや企業コミュニケーションチームを対象に、すべてのビジュアルアセットで完璧なブランドの一貫性を維持する方法を示す60秒の洞察に満ちた企業コミュニケーションビデオを制作します。クリーングラフィックスと権威あるナレーションを用いた情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを洗練されたビデオに変換し、ビデオ制作を効率化します。
多様なマーケティングコンテンツのためのコスト効果の高いソリューションを求めるマーケティングプロフェッショナルやスタートアップ向けに設計された15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を作成します。視覚と音声のスタイルは注目を集め、簡潔で、正確なナレーション生成で明確なメッセージを伝え、迅速なキャンペーンに効果的なAIビデオジェネレーターのツールとなります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして強力なブランドアセットビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、視覚的なアイデンティティとブランドの一貫性をすべてのマーケティングビデオで確保しながら、素晴らしいブランドビデオコンテンツを作成する力を企業に提供します。これにより、さまざまなキャンペーンのビデオ制作が大幅に効率化されます。
HeyGenはクリエイティブプロセスでカスタムAIアバターを使用できますか？
もちろんです！HeyGenの革新的なプラットフォームは、リアルなAIアバターを利用することができ、カスタムアバターを作成するオプションも含まれており、テキストプロンプトを魅力的でパーソナライズされたビデオ広告クリエイティブに簡単に変換します。
HeyGenはさまざまなクリエイティブニーズにどのようなビデオテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、オンボーディングビデオ、製品デモビデオ、チュートリアルビデオなどのクリエイティブな用途に特化した多様なビデオテンプレートライブラリを提供しています。これにより、ユーザーはスクリプトを迅速にビデオに変換し、コンテンツ制作を加速させることができます。
HeyGenはマーケティングキャンペーンのための効果的なAIビデオ広告を作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは高インパクトなAIビデオ広告を生成するための理想的なコンテンツ制作プラットフォームです。パーソナライズされたビデオ広告クリエイティブを開発するための強力な機能を提供し、マーケターがキャンペーン目標を効率的に達成するのを支援します。