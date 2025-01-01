ブランドアンバサダービデオメーカー: 魅力的なコンテンツを迅速に作成
リアルなAIアバターを使用して魅力的なブランドアンバサダービデオを生成し、エンゲージメントとリーチを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケター向けに設計された1.5分間の活気あるプロモーションリールを想像してください。彼らはキャンペーンのためにアンバサダーリールビデオメーカーを活用したいと考えています。ビジュアルの美学は明るく楽観的で、クイックカットとアニメーションテキストを特徴とし、スクリプトから直接生成された熱意あるナレーションが伴います。このビデオは、オンラインビデオエディターの力を強調し、ユーザーがソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツを簡単に作成できるようにすることを目的としています。
企業クライアント向けに調整された2分間の洗練された説明ビデオを開発し、AIビデオ作成の高度な機能を説明します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで技術的であり、ハイパーリアリスティックなAIアクターのクリエイティブコントロールの鮮明なUI/UXデモンストレーションを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能で生成された正確でプロフェッショナルなナレーションがバックアップします。この作品は、カスタムでスケーラブルなコンテンツ制作の巨大な可能性を示します。
AIアバタービデオで革新を求めるコンテンツクリエイターやブランドをターゲットにした45秒間のダイナミックなショーケースビデオを作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に豊かで、さまざまなブランドアンバサダー機能を果たすリアルなアバターを強調し、心を高揚させる音楽スコアが添えられています。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させる多様性と容易さを強調し、堅牢なブランドアンバサダービデオメーカーを求める人々に最適です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリアルなAIアバターをビデオコンテンツに作成するのですか？
HeyGenは、ハイパーリアリスティックなAIアバターを生成し、ブランドを本格的に表現するカスタムスポークスパーソンを作成します。私たちの高度なAIアバター生成機能は、入力をプロフェッショナルなプレゼンターに変換し、AI生成ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。
HeyGenはテキストをプロフェッショナルなビデオに変換するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、テキストからビデオへの生成に優れており、ユーザーがスクリプトをダイナミックなビジュアルコンテンツに簡単に変換できるようにします。さまざまな声とスタイルでオーディオを生成し、統合されたオンラインビデオエディターで魅力的なトーキングビデオを作成できます。この効率的なプロセスは、多様なアプリケーションのためのAIビデオ作成をサポートします。
HeyGenは私たちのブランドのビジュアルアイデンティティを統合できますか？また、ビデオの出力オプションは何ですか？
HeyGenを使用すると、ロゴ、色、その他のビジュアル要素をビデオに直接統合する包括的なブランディングコントロールが可能です。プラットフォームはさまざまなアスペクト比をサポートし、MP4出力を提供するため、AIアバタービデオ全体でクリエイティブコントロールが維持されます。
HeyGenを使用するチームのためのコラボレーションと効率の機能は何ですか？
HeyGenは、マーケティングチームのために堅牢なビデオ編集スイートを通じてチームのコラボレーションと効率を向上させるように設計されています。大量のコンテンツのバッチモード処理をサポートし、ワークフローを合理化するエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。