ブランドアドボカシートレーニングビデオジェネレーター：効果的なコンテンツを作成

AI生成のボイスオーバーを使用して、強力なブランドメッセージングのための魅力的なビデオを簡単に作成します。

サンプルプロンプト1
既存のアドボケイトを対象に、効果的なソーシャルメディアブランドアドボカシーに焦点を当てた60秒の指導ビデオを開発します。このビデオは、関連するストック映像を取り入れた明確でダイナミックなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、視聴者にマーケティングビデオの重要な戦略を案内するクリアで権威ある音声を提供します。
サンプルプロンプト2
顧客やスタッフの中から潜在的なアドボケイトを対象に、ブランドアドボケイトになることの個人的およびプロフェッショナルな利点を紹介する30秒のインスパイアリングな説明ビデオを制作します。このビデオは、多様なAIアバターを使用した証言スタイルのビジュアルで、HeyGenのAIアバターを使用して強力なメッセージを簡単に作成できることを強調し、感動的な音楽背景を持っています。
サンプルプロンプト3
ブランドアドボケイト向けに、ソーシャルメディアでの共有を目的とした魅力的なブランドコンテンツを迅速に作成するための20秒の高速ティップビデオをデザインします。ブランドアドボケイトが迅速なコンテンツアイデアを必要とする場合にターゲットとし、明るいグラフィックとクイックカットを使用した視覚的に魅力的なスタイルを採用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、すべてのビジュアル要素でブランドの一貫性を確保しながら迅速なコンテンツ作成を実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドアドボカシートレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してトレーニングコンテンツをダイナミックで魅力的なビデオに変換し、一貫したメッセージングとプロフェッショナルな配信を簡単に実現します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを貼り付ける
まず、ブランドアドボカシートレーニングスクリプトをHeyGenプラットフォームに貼り付けます。私たちのインテリジェントシステムは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、あなたのテキストを使用して一貫したビデオを生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ブランドを代表する多様な「AIアバター」ライブラリから選択します。プロフェッショナルで魅力的な画面上の存在感でトレーニングメッセージを伝えるための完璧なプレゼンターを選びましょう。
3
Step 3
ブランド要素を追加する
ブランドの独自性を取り入れてビデオを強化します。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を利用して一貫性を保ち、トレーニングビデオが「ブランドコンテンツ」ガイドラインに沿っていることを確認します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
ブランドアドボカシートレーニングビデオを完成させます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、希望の形式でエクスポートし、配信と効果的な「ビデオ作成」共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルコンテンツでアドボケイトを鼓舞

ブランドアドボケイトを活気づけ、ブランドの価値を効果的に強化する魅力的なモチベーショナルビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオの作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを高度なAIビデオジェネレーターで変換することで、ビデオ作成を効率化します。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に作成でき、プロセスを迅速かつ効率的にします。

HeyGenはブランドコンテンツやマーケティングビデオの効果的な制作を支援できますか？

はい、HeyGenは特に企業が魅力的なブランドコンテンツと効果的なマーケティングビデオを作成するのを支援するために設計されています。HeyGenを使用すると、AIアバターとAI生成のボイスオーバーを活用して、視聴者に響く一貫したブランドメッセージを届けることができます。

HeyGenのAIトレーニングビデオジェネレーターを使用してどのような説明ビデオを作成できますか？

HeyGenは強力なAIトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、製品デモンストレーションから社内オンボーディングまで、さまざまな説明ビデオの作成を可能にします。そのAIツールは、高品質なブランドアドボカシートレーニングビデオジェネレーターコンテンツやその他の指導資料の制作を簡素化します。

HeyGenは字幕/キャプションの追加や視覚要素の強化オプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、アクセシビリティとエンゲージメントのための自動字幕/キャプションを含む、ビデオを強化するための包括的な機能を提供しています。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用してプロジェクトをさらにカスタマイズし、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して洗練された外観を実現できます。