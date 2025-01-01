ブランド広告動画作成ツール: AIで魅力的な広告を作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルプラットフォーム向けのカスタム動画広告を簡単に作成し、最大の効果を発揮します。
B2Bクライアントやテックスタートアップ向けのユニークなSaaSソリューションを強調する45秒のプロフェッショナルなブランド広告動画を開発し、その効率性とROIを強調します。美的感覚は洗練されており、データビジュアライゼーションとプロフェッショナルなグラフィックスを組み込み、主要な機能を説明する明確で権威あるボイスオーバー生成を行います。この動画は「オンライン動画広告作成ツール」が「自動ブランディング」努力をどのように高めるかを示すべきです。
美容とライフスタイルブランド向けの魅力的な15秒のショートフォーム動画を想像し、Z世代とソーシャルメディアインフルエンサーをターゲットにして新しいスキンケア製品を宣伝します。そのビジュアルと音声スタイルは、ユーザー生成コンテンツを模倣し、トレンディな音楽で本物で活気に満ち、テンポの速いものにします。HeyGenのAIアバターを活用して、多様で親しみやすい証言を提示し、さまざまな「ソーシャルプラットフォーム」に最適化された効果的な「動画広告作成」キャンペーンを行います。
複雑なソフトウェア機能を示すための60秒の指導動画が必要で、ビデオクリエイター志望者、マーケティング学生、フリーランスマーケターを対象としています。ビジュアルアプローチはクリーンでステップバイステップであり、画面上の指示が明確で、落ち着いた励ましのナレーションが必要です。すべての字幕/キャプションが正確であることを保証します。この動画は最終的に「ドラッグアンドドロップエディター」を使用してコンテンツを「カスタマイズ」することがどれほど簡単かを示すべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドの目を引く動画広告を作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAI動画広告作成ツールは、直感的なツールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、魅力的でパーソナライズされた動画広告を作成するのに役立ちます。アニメーション、音楽、ステッカーを簡単に追加して、製品プロモーション動画を強化し、効果的にオーディエンスを引き付けることができます。
HeyGenが効率的なオンライン動画広告作成ツールである理由は何ですか？
HeyGenは、使いやすいドラッグアンドドロップエディターと動画広告テンプレートのライブラリを備えており、広告作成プロセスを簡素化します。AI機能を活用してワンクリック編集と自動ブランディングを行い、プロフェッショナルなソーシャルメディア広告を迅速に制作することができます。
HeyGenは独自の要素で動画広告をカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターと高度なテキストから動画への機能を使用して、スクリプトを生き生きとさせることで動画広告をカスタマイズすることができます。また、ストック写真やグラフィックスを組み込んで、カスタム動画広告がブランドを真に反映するようにすることもできます。
HeyGenはさまざまなソーシャルプラットフォームでの動画広告をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、柔軟なアスペクト比とエクスポートオプションを備えた多様なソーシャルプラットフォーム向けに最適化された動画広告を作成することができます。50以上の言語でボイスオーバーを生成し、グローバルなオーディエンスにリーチし、効果的にマーケティング戦術を拡大することができます。