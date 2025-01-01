社員の月間表彰ビデオメーカーで認識を高める

直感的なインターフェースとHeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、素晴らしい認定ビデオを瞬時に作成します。

高い成果を上げたチームを称えるための、45秒の魅力的な「今月の支店」認定ビデオを想像してください。内部コミュニケーション用にデザインされており、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、エレガントなテンプレートとシーンを使用し、心を高揚させるバックグラウンドトラックと組み合わせます。AIアバターが重要なメッセージを伝え、会社全体の観客に対して親しみやすく感謝の意を表すトーンを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地域支店の卓越した成果を称えるための、30秒のダイナミックな表彰式ビデオを開発し、彼らの卓越性へのコミットメントを強調します。このビデオは、素早くエネルギッシュなカットと、スクリプト機能を使用して簡単に生成できるインスピレーションを与えるナレーションを特徴とします。対象となる観客は支店長や企業のリーダーシップであり、活気あるビジュアルスタイルで努力を認め、モチベーションを高めることを目的としています。
サンプルプロンプト2
新入社員やより広い会社の観客に向けて、「今月の支店」認定の基準を効果的に説明する60秒の情報豊かで魅力的なビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenのAIアバターが情報を明確に提示し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。落ち着いた励ましのオーディオスタイルと、適切なメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを組み合わせることで、従業員が卓越性を認識することの意味を理解するのを助けます。
サンプルプロンプト3
内部ソーシャルシェアに適した15秒のアニメーション認定ビデオを作成し、トップパフォーマンスの支店を祝います。ビジュアルスタイルは明るく、陽気でモダンであり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートに最適化されています。活気あるアニメーションとキャッチーで短いサウンドトラックを使用して、士気を高め、すべての従業員の間で成功を認識し、既存のテンプレートとシーンを活用して迅速に展開します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

今月の支店ビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオメーカーでトップパフォーマンスの支店を祝うインスピレーションあふれる認識ビデオを作成し、士気を高め、成功を共有します。

1
Step 1
テンプレートを選択
認識のためにデザインされたエレガントなビデオテンプレートのギャラリーから選択します。このクイックスタートはプロフェッショナルな基盤を提供し、時間と労力を節約します。
2
Step 2
メッセージをカスタマイズ
受賞支店の成果に関する詳細を追加してビデオをパーソナライズします。AIアバターを組み込むか、自分の声で心のこもったメッセージを録音します。
3
Step 3
ブランディングで強化
会社のブランドキットを適用し、色、フォントを調整し、ロゴを追加してブランドの一貫性を確保します。メディアライブラリからバックグラウンドミュージックを統合し、魅力的な体験を提供します。
4
Step 4
エクスポートして共有
希望のアスペクト比で高解像度のビデオをエクスポートし、内部コミュニケーションやソーシャルシェアリングの準備を整えます。卓越性を祝福し、組織全体で成果を強調します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トップ支店のパフォーマンスを強調

トップ支店の模範的なパフォーマンスと成功を、魅力的なAI駆動のビデオナラティブで紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオで社員の月間表彰を強化できますか？

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームを使用すると、簡単に素晴らしい社員の月間ビデオを作成できます。エレガントなビデオテンプレート、AIアバター、ナレーションを活用して、成果を真に強調し、認識を促進するビデオコンテンツをカスタマイズできます。

HeyGenが表彰式ビデオの直感的なビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なインターフェースを提供し、誰でも高品質な表彰式ビデオを迅速に作成できます。多様なビデオテンプレートから選択し、ストーリーを追加し、強力な編集ツールを利用してシームレスでプロフェッショナルな出力を実現します。

HeyGenで内部コミュニケーションビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、会社のロゴ、色、フォントを直接ビデオに統合するための強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべての内部コミュニケーションと認識コンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenはAIアバターと包括的なメディアライブラリをクリエイティブコンテンツにサポートしていますか？

はい、HeyGenはメッセージをダイナミックに伝えるためのリアルなAIアバターの幅広い選択肢を提供しています。さらに、豊富なメディアライブラリにはストック写真、ビデオ、音楽が含まれており、魅力的でユニークなアニメーションポスターや認識ビデオを作成する力を与えます。