ブティックホテルの特別な魅力を捉えた45秒のプロモーションビデオを作成してください。屋上庭園や個性的なアートコレクションなどのユニークなアメニティを紹介し、独自の体験を重視する潜在的なゲストをターゲットにします。洗練されたビジュアルスタイルで、柔らかいアンビエント照明と優しい声のナレーションを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、ムードを素早く設定し、主要な特徴を強調します。

