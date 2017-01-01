ブティックホテルビデオメーカー: 驚くべきプロモーションを迅速に作成

ホテルのユニークな魅力を捉えましょう。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで、瞬時に素晴らしいプロモーションビデオをデザインします。

ブティックホテルの特別な魅力を捉えた45秒のプロモーションビデオを作成してください。屋上庭園や個性的なアートコレクションなどのユニークなアメニティを紹介し、独自の体験を重視する潜在的なゲストをターゲットにします。洗練されたビジュアルスタイルで、柔らかいアンビエント照明と優しい声のナレーションを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、ムードを素早く設定し、主要な特徴を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
満足した顧客からの本物のレビューをフィーチャーした、ソーシャルメディア向けの60秒のゲストテスティモニアルビデオを制作してください。このビデオは、真の体験を求める旅行者にアピールし、明るく歓迎的なビジュアルスタイルと元気で安心感のある音声トラックで提示されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとボイスオーバー生成を利用して、書かれたテスティモニアルを魅力的な口述に簡単に変換します。
サンプルプロンプト2
ブティックホテルのエレガントな客室、共用スペース、ユニークなデザイン要素を紹介する90秒の没入型ホテルビデオツアーを開発してください。この包括的なツアーはオンライン予約者を対象としており、洗練された背景音楽で補完されたプロフェッショナルで洗練されたビジュアル体験を提供します。AIアバターを統合してバーチャルホストとして視聴者をプロパティ内を案内し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのコンテンツでビジュアルストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト3
ブティックホテルの期間限定オファーや季節パッケージを宣伝する30秒の活気あるビデオ広告を作成し、地元および地域の旅行者をターゲットにします。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで魅力的であり、鮮明で魅力的な音楽と明確で簡潔な行動喚起を含めます。字幕/キャプションを追加し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでのアクセス性と広範なリーチを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブティックホテルビデオメーカーの使い方

AIを活用して数分で魅力的なプロモーションビデオを作成し、より多くのゲストを引き付け、ホテルのユニークな魅力を披露します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたホテルビデオテンプレートから選び、ブティックプロパティに最適なトーンを設定します。
2
Step 2
メディアをアップロード
高品質の写真やビデオクリップをシームレスにアップロードするか、豊富なメディアライブラリを参照して、ブティックホテルのビジュアルストーリーを豊かにします。
3
Step 3
AIで強化
テキスト-to-スピーチで生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーを追加して、潜在的なゲストにとって魅力的で没入感のある体験を作り出し、ビデオをパーソナライズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
作成を完成させ、さまざまなフォーマットでプロモーションビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアやホテルのウェブサイトで共有して、より広いオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本物のゲストテスティモニアル

.

本物のゲストテスティモニアルをフィーチャーしたAIビデオを簡単に制作し、信頼を築き、将来の予約を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてブティックホテルのビデオマーケティングを強化できますか？

HeyGenは、ブティックホテルが簡単に素晴らしいプロモーションビデオを作成できるようにします。ホテルビデオテンプレートをカスタマイズし、ブランドコントロールを組み込み、AIアバターを活用して、視聴者に響くユニークなブランドストーリーテリングを作り上げ、ビデオマーケティング戦略を強化します。

HeyGenは効率的なホテルビデオ制作のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、ホテルビデオ制作を効率化するために高度なAIを活用しています。スクリプトを魅力的なビデオに変換し、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、AIアバターを統合してバーチャルホストとして機能させることで、説得力のあるプロモーションビデオのポストプロダクション作業を大幅に削減します。

HeyGenでホテルビデオを作成するために、自分のメディア（写真やビデオ）をアップロードできますか？

もちろんです！HeyGenでは、自分の写真、ビデオクリップ、音楽をアップロードして、ホテルのプロモーションビデオをパーソナライズできます。これにより、メディアライブラリとシームレスに統合され、独自のアセットを使用してゲストテスティモニアルビデオや視覚的に豊かなホテルビデオツアーを作成できます。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的なホテルビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたホテルビデオ広告を簡単に作成できるようにします。アスペクト比を簡単に調整し、より広いアクセス性のために字幕を追加し、複数のフォーマットでビデオマーケティングコンテンツをエクスポートして、ホテルビデオコンテンツのリーチとエンゲージメントを最大化します。