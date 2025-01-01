植物学的洞察ビデオメーカーで魅力的な植物コンテンツを作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、植物成長の観察を魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ガーデニングコンテンツクリエイターを目指す人々のために、切り枝から多肉植物を繁殖させる最適な条件を示す45秒の魅力的な教育ショートを開発してください。ビデオには、ダイナミックな植物成長のタイムラプスビデオと鮮やかなビジュアルを取り入れ、重要なステップを強調する明確な字幕/キャプションを追加し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト2
植物学研究者向けに、作物の干ばつ耐性を強化する遺伝子改変についての1.5分間の技術的概要を作成してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用し、洗練されたクリーンなビジュアルスタイルを採用し、詳細なテキスト説明と科学的イメージの間でシームレスなトランジションを統合し、権威あるAIボイスオーバーで深い植物学的洞察を提供します。
サンプルプロンプト3
植物園管理者向けに、菌類ネットワークと森林の木々の相互接続性に関する興味深い「知っていましたか？」の事実を紹介する30秒のテンポの速いソーシャルメディアショートをデザインしてください。HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを使用して、明るく目を引くビジュアルと魅力的なテキストオーバーレイを作成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、迅速な植物学的洞察を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

植物学的洞察ビデオメーカーの使い方

AIを活用して植物の知識を魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、どのプラットフォームでも簡単に植物学的ビデオを作成します。

1
Step 1
植物学的スクリプトを作成
植物学的洞察、植物成長、またはガーデニングのヒントを詳述したスクリプトを書いたり貼り付けたりして始めます。当プラットフォームはこのテキストを使用してテキスト-to-ビデオ生成を行います。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選択
広範なメディアライブラリから選択するか、自分の映像をアップロードします。AIアバターを使用して植物学的洞察をダイナミックに提示したり、ビデオテンプレートを利用して迅速に開始したりします。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーと字幕を追加
AIボイスオーバーを使用してスクリプトからプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、明確なナレーションを確保します。自動的に字幕/キャプションを追加して、植物学的洞察をより広いオーディエンスに届けます。
4
Step 4
どのプラットフォームでもエクスポート
植物学的洞察ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、ソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有したり、ウェブサイトに埋め込んだりします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの広告作成

植物製品やガーデニングサービスのための高パフォーマンスのAIビデオ広告を制作し、エンゲージメントを簡単に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカー技術を活用して、テキストを魅力的なビデオに変換します。使いやすいインターフェースにより、スクリプトから最終出力までのエンドツーエンドのビデオ生成を実現し、ビデオ作成プロセス全体を大幅に効率化します。

HeyGenは植物学的洞察のビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは効果的な植物学的洞察ビデオメーカーとして機能し、AIビデオ編集を使用して植物成長のタイムラプスビデオのような魅力的なコンテンツを作成できます。テキストを入力するだけで、HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオ機能があなたのガーデニング洞察を視覚的に魅力的なコンテンツに変えます。

HeyGenはビデオカスタマイズにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、幅広いビデオテンプレートやリアルなAIアバターを組み込む能力を含む、広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはAIボイスオーバー、ダイナミックな字幕を使用してビデオをカスタマイズし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してコンテンツを強化できます。

HeyGenは使いやすいAIビデオ編集プラットフォームですか？

はい、HeyGenは非常に使いやすいインターフェースで設計されており、AIビデオ編集を誰にでもアクセス可能にします。その直感的なデザインにより、効率的なビデオ作成と簡単なカスタマイズが可能で、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの機能を含みます。