ブートキャンプビデオメーカー: AIビデオ制作をマスターする

HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを使って、アイデアを高インパクトなAIビデオに変え、迅速な編集と魅力的なストーリーをマスターしましょう。

あなたのコンテンツ制作を変革する30秒の「ブートキャンプビデオメーカー」紹介動画を想像してください。これは、ソーシャルメディアクリエイターを目指す人々を対象としたエネルギッシュでテンポの速い動画です。現代的なグラフィックとアップビートな背景音楽に合わせて、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能がどのように迅速なスクリプトからビジュアルへの生成を可能にし、複雑な「AIビデオ」を身近にするかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネスオーナーやマーケター向けの「ビデオ編集」がどのように革新されるかを、この45秒の指導動画で発見してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で自信に満ちたナレーションで、HeyGenの「テンプレートとシーン」がプロフェッショナルなコンテンツ制作をどのように簡素化し、「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」が視聴者のエンゲージメントをどのように高めるかを紹介します。
サンプルプロンプト2
映画制作者や経験豊富なクリエイター向けに設計された60秒のシネマティックで洗練された旅で「コンテンツ制作」の可能性を解き放ちましょう。多様な視覚効果とドラマチックな背景音楽を特徴とするこの動画は、HeyGenの「AIアバター」と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」がどのように高品質な「AIビデオ」制作を促進し、さまざまなプラットフォームへのシームレスな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を可能にするかを強調します。
サンプルプロンプト3
「AIビデオ」のスキルを向上させる準備はできていますか？この20秒の本格的な、証言に基づく動画は、暖かい照明と自然な会話を特徴とし、「ブートキャンプビデオメーカー」のスキルを迅速に習得したい人を対象としています。HeyGenの「AIアバター」によって実現されたバーチャルな成功事例を紹介し、「字幕/キャプション」がどのようにしてあなたの影響力のあるメッセージをすべての視聴者に響かせるかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブートキャンプビデオの作り方

AIビデオツールを使用して、ブートキャンプのためのプロフェッショナルで魅力的な指導コンテンツを作成し、スクリプトから画面までのビデオ制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
ブートキャンプのレッスンプランを作成し、書かれたスクリプトを動的なビデオコンテンツに簡単に変換します。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を利用して、初期のビデオドラフトを生成します。
2
Step 2
プレゼンターとビジュアルを選ぶ
AIアバターを選んでレッスンをプレゼンし、一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を確保します。メディアライブラリから関連するビジュアルを使用して、重要な概念を説明するビデオを強化します。
3
Step 3
ブランディングと調整を追加する
ロゴや色などのブートキャンプのブランディング要素を組み込んで、一貫した外観を維持します。自動的に字幕とキャプションを生成して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
ブートキャンプをエクスポートして共有する
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、ブートキャンプビデオを完成させます。高品質のビデオをエクスポートして、学習者に配信し、ビデオ編集プロセスを完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアコンテンツを迅速に生成

.

ブートキャンプのハイライトやビデオ編集のヒントを、YouTubeやTikTokなどのプラットフォーム向けにバイラル対応のソーシャルメディアクリップに変換し、新しい学生を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはブートキャンプビデオメーカーやビデオ編集を学ぶ人にとって、どのようにビデオ制作プロセスを簡素化できますか？

HeyGenは、ユーザーが効果的な「ブートキャンプビデオメーカー」になることを支援し、テキストを迅速に魅力的な「AIビデオ」コンテンツに変換します。その直感的なプラットフォームは複雑な「ビデオ編集」を排除し、クリエイターがバーチャルプレゼンターを使って影響力のある「コンテンツ制作」に集中できるようにします。

HeyGenはソーシャルメディアクリエイターのコンテンツ制作を強化するために、どのような具体的なAI制作ツールを提供していますか？

HeyGenは、リアルな「AIアバター」や「テキスト-ビデオ」機能などの強力な「AI制作ツール」を提供し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。これにより、「ソーシャルメディアクリエイター」は「YouTube」や「TikTok」などのプラットフォーム向けに高品質な「AIビデオ」を効率的に制作できます。

HeyGenはビジネスオーナーやマーケターのために、ビデオ制作を迅速化するテンプレートや自動編集ワークフローを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルな「テンプレート」と「自動編集ワークフロー」を提供し、「ビデオ制作」を大幅に加速します。これにより、「ビジネスオーナーやマーケター」は、広範な技術的専門知識を必要とせずに、常に高インパクトな「AIビデオ」を制作できます。

HeyGenは、プロフェッショナルなAIビデオコンテンツを、上級のビデオ編集スキルを必要とせずに、バーチャルアクターを使って制作するのを助けることができますか？

はい、HeyGenは、リアルな「バーチャルアクター」を使用して、シンプルなテキスト入力からプロフェッショナルグレードの「AIビデオ」コンテンツを制作することを専門としています。ユーザーは、組み込みのボイスオーバーと字幕を使用して、上級の「ビデオ編集」スキルを必要とせずに、魅力的なビデオを生成できます。