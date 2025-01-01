あなたのコンテンツ制作を変革する30秒の「ブートキャンプビデオメーカー」紹介動画を想像してください。これは、ソーシャルメディアクリエイターを目指す人々を対象としたエネルギッシュでテンポの速い動画です。現代的なグラフィックとアップビートな背景音楽に合わせて、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能がどのように迅速なスクリプトからビジュアルへの生成を可能にし、複雑な「AIビデオ」を身近にするかを示します。

