AI予約説明ビデオメーカーで明確な説明を

多用途なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なハウツービデオで予約プロセスを効率化しましょう。

HeyGenのAIビデオツールが、効果的な予約手順ビデオの作成をどのように簡素化するかを示す、1分間の説明ビデオを小規模ビジネスオーナー向けに作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のテキストアニメーションで主要な機能を強調し、すべての視聴者がアクセスしやすく理解しやすいように、テキストから直接生成された親しみやすく明瞭なナレーションを使用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロダクトマネージャー向けに、HeyGenの豊富なビデオテンプレートを活用して新しい予約システムのダイナミックな説明ビデオを迅速に立ち上げる方法を紹介する90秒のビデオを開発してください。美学はモダンでエネルギッシュにし、クイックカット、鮮やかなグラフィック、そしてプラットフォームの使いやすいテンプレートとシーンを使用して構築されたアップビートなバックグラウンドミュージックトラックを特徴とします。
サンプルプロンプト2
技術サポートチーム向けに、HeyGenのビデオエディタを使用して複雑な予約ソフトウェア機能の詳細なチュートリアルを作成する高度な使用法を示す2分間の包括的なハウツービデオをデザインしてください。ビジュアルの実行は非常に指導的で、明確なスクリーンキャプチャとアニメーション注釈を使用し、正確で同期された字幕/キャプションで補強し、音声なしの環境でもすべてのステップが理解できるようにします。
サンプルプロンプト3
コンテンツマーケターを対象にした45秒の魅力的なマーケティングビデオを制作し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して、シンプルなテキストスクリプトを魅力的なビジュアル予約ガイドにシームレスに変換する方法を示してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて未来的で、スクリプトを自然に表現する表現力豊かなAIアバターを組み込み、スムーズなトランジションと権威あるが親しみやすい声を伴います。
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

予約説明ビデオメーカーの使い方

HeyGenの強力なAIビデオツールを使って、魅力的でパーソナライズされた予約説明ビデオを簡単に作成し、視聴者に各ステップを明確に案内します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
予約手順を明確なスクリプトで作成するか、説明用にデザインされた事前作成済みのビデオテンプレートの1つを選んでプロジェクトを開始します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
メディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なビジュアルを選択するか、自分のアセットをアップロードして、予約手順のための魅力的な背景を作成します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションと字幕を追加
高度なナレーション生成を使用してスクリプトからリアルなナレーションを生成します。自動的に字幕を追加して、すべての視聴者が予約手順をアクセスしやすく、簡単にフォローできるようにします。
4
Step 4
説明ビデオをエクスポートして共有
予約説明ビデオが完璧になったら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、希望の形式と品質でダウンロードします。すべてのプラットフォームで共有して、効果的に視聴者を教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

包括的な予約チュートリアルを開発

予約システムの詳細なビデオコースとハウツーガイドを制作し、明確でアクセスしやすい指示でより広い視聴者にリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオツールはどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度な「AIビデオツール」を活用して、スクリプトをリアルな「AIアバター」とダイナミックなシーンを使った魅力的なビデオに変換し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。これにより、複雑な技術スキルなしで「説明ビデオ」などのコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenのエディタ機能を使ってビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力で直感的な「ビデオエディタ」を提供しており、「ドラッグアンドドロップエディタ」インターフェースを使用してビデオを包括的にカスタマイズできます。「テンプレート」を簡単に変更したり、ブランド要素を追加したり、「アニメーション」を組み込んだりして、独自の「製品説明ビデオ」を作成できます。

HeyGenのプラットフォームにはどのようなメディアリソースがありますか？

HeyGenは、豊富な「メディアライブラリ」を提供しており、「ストックビデオ」、画像、バックグラウンドミュージックの幅広い選択肢を含んでいます。これにより、洗練されたプロフェッショナルなビデオを制作するための十分なリソースが確保されています。

HeyGenは自動字幕とナレーションをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは自動「ナレーション生成」をサポートしており、ビデオに自動的に「字幕/キャプション」を追加できます。これにより、アクセシビリティとリーチが向上し、編集時間と労力を大幅に節約できます。