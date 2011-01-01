オンラインブックトレーラービデオメーカー 無料
著者の皆さん、編集準備が整ったテンプレートとボイスオーバー生成を使用して、数分で魅力的な本のプロモーションビデオを作成しましょう。
クリエイティブ・モーター
機材なし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いている
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、著者が本を作成し宣伝する方法を変革します。AIによって強化された本の予告編ビデオメーカーを使用すると、数分で魅力的なビデオを制作でき、AIの強力な機能を活用して、参加とリーチを増加させるプロフェッショナルな予告編を作成できます。
高性能なブックトレーラー広告を作成する.
Quickly produce captivating AI video ads that effectively promote your book to a wider audience and drive sales.
ソーシャルメディア用の魅力的なブックトレーラーを作成する.
Produce dynamic, short-form book trailers and clips in minutes to capture attention and boost engagement across social platforms.
よくある質問
HeyGenを使用して、ビデオブックトレーラーを迅速に作成する方法は？
HeyGenは、編集スキルを必要とせずにオンラインでプロフェッショナルなブックトレーラーを作成するプロセスを簡素化します。直感的なプラットフォームにより、著者は編集用のテンプレートとドラッグアンドドロップ機能を使用して、数分で魅力的なビデオを作成でき、迅速にブックトレーラーを作成するための完璧なツールになります。
HeyGenが提供するカスタマイズ可能なブックトレーラーにはどのような創造的なオプションがありますか？
HeyGenでは、ユニークなブックトレーラーを作成するために、カスタマイズ可能なテンプレートの広い選択と広範なメディアライブラリを提供しています。テキストのダイナミックなアニメーション、ビジュアル、ナレーションを含む各要素をカスタマイズでき、ビデオが本の本質を真に捉え、潜在的な読者の関心を引くことを保証します。
HeyGenの人工知能の能力は本の予告編の作成を向上させますか？
間違いなく、HeyGenはAIの堅牢な特徴を活用して、本の予告編の作成を革命的に変えています。脚本からのテキストをビデオに変換し、AIアバターと高度なオフボイス生成を使用して、著者は努力なしに高品質でプロフェッショナルなブックトレーラービデオを作成でき、それによって効果的にあなたの本を際立たせ、宣伝することができます。
HeyGenを使用して、ソーシャルメディアに最適化された高品質のブックトレーラーを制作できますか？
はい、HeyGenでは、さまざまなプラットフォームに最適化された高品質でプロフェッショナルな本の予告編を制作することができます。これにはソーシャルメディアも含まれています。当社のプラットフォームは、アスペクト比のサイズ変更と多様なエクスポートオプションをサポートしており、プロモーションビデオが広い視聴者に届き、あなたの本を効果的に宣伝することを保証します。