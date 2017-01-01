ブックプロモビデオメーカー: 驚くほど速くトレーラーを作成
豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなブックトレーラーを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenの多様なブックトレーラーテンプレートを活用して、新しい壮大なファンタジー小説の45秒の鮮やかなブックトレーラーを作成する。冒険的で視覚的に驚くべきスタイルを採用し、広大な風景とスクリプトシーケンスからのアニメーションテキストを使用してキャラクターや魔法の要素を紹介し、リリースへの期待を高める。
生産性に関する自己啓発ガイドのために、無料のブックトレーラーメーカー機能を使用して、60秒の情報豊かなプロモーションビデオをデザインする。このビデオは、実用的なアドバイスを求める忙しいプロフェッショナルにアピールし、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが主要な利点をナレーションし、重要なポイントを強調するために明確で読みやすい字幕を提供し、アクセシビリティとエンゲージメントを確保する。
現代ロマンス小説のための20秒の魅力的なブックプロモビデオメーカーのスニペットを制作し、さまざまなプラットフォームでの迅速なソーシャルメディア共有に合わせて調整する。ビジュアルとオーディオスタイルは軽やかでロマンチックで招待的であり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して異なるフィードに最適化し、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して心温まるビジュアルを提供する。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なブックトレーラービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターを使用して、魅力的なブックトレーラービデオを作成する力を提供します。さまざまなビデオクリップを使用して、あなたの本のストーリーをダイナミックなビジュアル体験に簡単に変えることができ、新しい読者を引き付け、エンゲージメントを高めます。
HeyGenはブックトレーラーのデザインにどのようなクリエイティブリソースを提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートやストックアセットを豊富に提供しており、画像、ビデオクリップ、ロイヤリティフリーの音楽トラックを含んでいます。これにより、驚くべきブックトレーラーをデザインするのに役立ちます。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、色、フォント、レイアウトを簡単にカスタマイズし、本の美学に合わせることができます。
HeyGenはAIの声やアニメーションビジュアルなどのユニークなクリエイティブ要素をブックプロモに追加できますか？
はい、HeyGenはAIボイスオーバー生成やスクリプトからのテキストビデオなどの高度なAI機能を組み込んで、ブックプロモビデオを向上させます。また、アニメーションビデオを利用し、アニメーションテキストを追加して、ブックトレーラーを本当に際立たせ、注目を集めることができます。
HeyGenはプロフェッショナルなブックプロモビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは使いやすいオンラインビデオエディターを使用して、ブックプロモビデオメーカーのプロセスを簡素化します。既製のテンプレートを選択することから、ボイスオーバーを追加し、ソーシャルメディアプラットフォームにエクスポートすることまで、HeyGenは高品質なプロモーションビデオを効率的に制作するために必要なすべてのツールを提供します。