今月の本ビデオメーカー: AI駆動で簡単

AI駆動のテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ソーシャルメディア向けに本のスクリプトを瞬時に魅力的なビデオプロモーションに変換します。

熱心な読者向けに「今月の本」セレクションを紹介する45秒のプロモーションビデオを作成し、ダイナミックなビジュアルスタイルと興味を引くテキストオーバーレイ、エネルギッシュなサウンドトラックを使用してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コンセプトから完成まで本のプロモーションビデオを簡単に変換し、ソーシャルメディアで注目を集めるコンテンツを確保しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインのブッククラブやソーシャルメディアのフォロワーをターゲットにした60秒の本のレビュー動画を制作し、温かみのある会話調の音声スタイルと本やそのテーマの魅力的なビジュアルを組み合わせてください。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して個人的なタッチを加え、視聴者にとって本物で親しみやすい本のレビューを作りましょう。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルや作家志望者を対象にした30秒のプロモーションブック広告をデザインし、プロフェッショナルなビジュアルスタイルと鮮明なグラフィックス、明確で簡潔なボイスオーバーを特徴としてください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、高品質なビデオを迅速に組み立て、オンラインビデオメーカーを一から作成することなく効果的にメッセージを伝えましょう。
サンプルプロンプト3
若い成人読者向けの15秒のティーザービデオを開発し、テンポの速いビジュアルスタイルと鮮やかなアニメーション、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用して興奮を生み出してください。HeyGenのAIアバターを使用して重要なハイライトを提示し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保し、迅速なコンテンツ作成を求める「今月の本」ビデオメーカーに最適です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

今月の本ビデオ作成の仕組み

HeyGenの直感的なAIを使用して、本のコンテンツを魅力的なプロモーションビデオに簡単に変換し、最大のインパクトを実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成
HeyGenのエディターに本のレビュー、要約、またはプロモーションテキストを貼り付けます。AIが強力な「テキスト-to-ビデオ」機能を活用してスクリプトをダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選ぶか、魅力的な「AIアバター」を選んで本を紹介します。シーンをカスタマイズして、本のジャンルやムードに完璧にマッチさせましょう。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
高度な「ボイスオーバー生成」機能を使用してスクリプトの音声を作成するか、自分のナレーションを録音し、本のビデオにプロフェッショナルで魅力的なサウンドを与えましょう。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成した「今月の本ビデオ」をプレビューし、最終調整を行います。「エクスポート」して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるように最適化されたさまざまなアスペクト比で作成物を出力します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

読者の声を紹介

.

魅力的なAIビデオを使用して、ポジティブな本のレビューや読者の体験を強調し、タイトルに対するコミュニティと信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な本のプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、魅力的なプロモーションブック広告を簡単に制作できるようにします。リアルなAIアバターと強力なブランディングコントロールを活用して、視聴者を魅了しましょう。

HeyGenが本のレビューに最適なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、インパクトのある本のレビューのために設計された先進的なAIビデオジェネレーターです。テキストをビデオに変換し、先進的なボイスオーバー生成と自動字幕を活用して、洞察を明確に伝えましょう。

HeyGenは多様な「今月の本」ビデオスタイルのテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、ユーザーフレンドリーなテンプレートとシーンを幅広く提供しており、ソーシャルメディアや他のプラットフォーム向けに魅力的な「今月の本」ビデオを簡単に作成できます。オンラインビデオメーカーがワークフローを効率化します。

HeyGenは本のコンテンツに話す頭を特徴とするビデオを生成できますか？

はい、HeyGenはリアルな話す頭やAIアバターを特徴とするプロフェッショナルなビデオを生成することに特化しています。この機能は、カメラを必要とせずに個人的なタッチを加えた魅力的な本のレビューやプロモーションブック広告を提供するのに最適です。