魅力的なコンテンツのためのボディアライメントトレーニングビデオメーカー

AIアバターを使用して学習効果を高め、プロフェッショナルなビデオを効率的に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オフィスワーカー向けに、一般的なデスク姿勢の問題を修正するための45秒間のダイナミックな企業トレーニングビデオを開発してください。活気あるビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、エネルギッシュな口頭指示を使用し、スクリプトからのテキストをビデオに効率的に変換します。この「フィジカルアライメントビデオメーカー」セグメントは、迅速で実用的なヒントを提供します。
サンプルプロンプト2
長期的な健康を目指す個人向けに、継続的なボディアライメント練習の累積的な利点を示す2分間の包括的なトレーニングビデオを制作してください。視覚スタイルはインスピレーションを与えるシネマティックなもので、権威あるが励みになるナレーション生成により、この「トレーニングビデオメーカー」コンテンツを非常に魅力的なものにします。
サンプルプロンプト3
「ボディメカニクス」を改善するためのフォームローラーの正しい使用法を説明する30秒間の簡潔なビデオを生成してください。視覚的なプレゼンテーションは正確で詳細に焦点を当て、明確で情報豊富なナレーションが簡単に理解できる字幕/キャプションで強化され、すべての指示がアクセス可能であることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ボディアライメントトレーニングビデオの作成方法

AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、高品質なボディアライメントトレーニングビデオを簡単に制作し、コンテンツ制作を効率化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成する
詳細なスクリプトを書き、すべてのボディアライメント指示を概説します。HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルシーケンスにシームレスに変換し、学習者に明確さと正確さを保証します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択する
バーチャルインストラクターとして役立つ多様なAIアバターから選択します。トレーニング環境に合った適切なテンプレートやシーンを選び、ボディアライメントデモンストレーションにプロフェッショナルで一貫した外観を提供します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションとブランディングを追加する
プロフェッショナルなナレーション生成機能を利用して、スクリプトを明確で権威あるトーンでナレーションします。カスタムロゴや色を含むブランディングコントロールを組み込むことで、ビデオのプロフェッショナリズムを高め、一貫した教育体験を提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
すべての要素を確認し、正確さと洗練を確保してビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを活用して、さまざまなプラットフォーム向けにトレーニングビデオを準備し、視聴品質と広範なリーチを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントを最大化

.

AIを活用したビデオを利用して、学習者のエンゲージメントを高め、ボディアライメント技術の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenが効果的なトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは「スクリプトからのテキストをビデオに」変換し、洗練された「AIアバター」を使用してプロフェッショナルな「トレーニングビデオ」を作成します。この機能は、シームレスな「ナレーション生成」と組み合わさり、高品質な指導コンテンツの制作プロセスを効率化します。

HeyGenはビデオの品質と適応にどのような技術的能力を提供しますか？

HeyGenは印象的な「4K品質」のビデオ出力をサポートし、コンテンツの明瞭さとプロフェッショナリズムを保証します。また、さまざまなプラットフォームに適合する柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を提供し、強力な「ブランディングコントロール」と自動「字幕/キャプション」により完全なカスタマイズが可能です。

HeyGenは本当にエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供できますか？

はい、HeyGenは「プロンプトネイティブビデオ作成」から最終エクスポートまでの包括的な「エンドツーエンドビデオ生成」ワークフローを提供します。その「直感的なインターフェース」と強力な「編集ツール」により、ユーザーは広範な事前経験がなくても効率的に魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenのAIビデオエージェントと統合されたアセットはどのようにコンテンツ制作を強化しますか？

HeyGenの革新的な「AIビデオエージェント」は、広範な「メディアライブラリ」とシームレスに連携し、ダイナミックで多用途なコンテンツ制作を促進します。ユーザーはさまざまな「テンプレートとシーン」から選択し、「リアルなAIアバター」を統合して、効率的にユニークで影響力のあるビデオを制作できます。