ボードアップデートビデオメーカー: 魅力的なレポートを迅速に作成
AIボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルなナレーションと魅力的な説明を備えたボードアップデートビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑な教育コンテンツに取り組む学生向けに、90秒の魅力的なホワイトボードビデオを想像してください。このビデオは、動的なトランジションとイラストを用いて複雑なトピックを簡素化し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたレッスンを魅力的なビジュアル説明に変えます。
新しい技術機能を説明する必要があるマーケターを対象とした45秒のマーケティングクリップを開発します。AIアバターを使用して機能を示すモダンで洗練された説明ビデオを提供し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、アクセシビリティと主要な利点の明確なコミュニケーションを確保します。
ソーシャルメディアユーザーや技術愛好家向けに、30秒のクイックテックチップビデオを制作し、迅速なカットを伴うテンポの速いホワイトボードアニメーションスタイルを使用します。この活気あるアップデートは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応でき、すべてのチャネルで最大のエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してホワイトボードアニメーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトを魅力的なホワイトボードアニメーションに変換します。私たちのプラットフォームは、AIアバターと自動ボイスオーバー生成を使用して、プロフェッショナルなホワイトボードビデオを簡単に作成できるように、全体の制作プロセスを簡素化します。
HeyGenは高品質な説明ビデオを制作するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、幅広い声のAIボイスオーバー生成とHDビデオ解像度のエクスポートをサポートする強力な技術機能を提供します。これにより、説明ビデオやマーケティングコンテンツが常に明確で鮮明かつプロフェッショナルであることを保証します。
HeyGenはマーケターが多様なマーケティングコンテンツを迅速に作成するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは豊富なテンプレートとシーンのライブラリを提供し、マーケターがソーシャルメディアビデオやボードアップデートビデオを含むさまざまなマーケティングコンテンツを迅速に制作できるようにします。直感的なデザインツールにより、どのキャンペーンでも効率的にコンテンツを作成できます。
HeyGenは魅力的な教育コンテンツを作成するためにどのようなリソースを提供しますか？
HeyGenは、学生や教育者に最適な画像や音楽を含む広範なメディアライブラリを提供し、動的な教育コンテンツの作成をサポートします。また、字幕を追加してアクセシビリティを向上させ、ホワイトボードビデオの学習体験を強化します。