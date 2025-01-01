ボードトレーニングビデオジェネレーターで効率を解き放つ
魅力的なAIアバターで企業学習を効率化し、テキストプロンプトをプロフェッショナルトレーニングビデオに瞬時に変換します。
新入社員向けの45秒の歓迎オンボーディングビデオを開発し、HR部門や中小企業のオーナー向けにデザインします。このビデオは、親しみやすくアクセスしやすいビジュアルを持ち、テンプレートとシーンを利用して、シンプルなスクリプトからテキストをビデオに変換し、初日のポジティブなトーンを設定します。
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイターを対象にした30秒のプロモーションクリップをデザインし、ソーシャルメディアキャンペーンのための素晴らしいビジュアルを簡単に生成する方法を強調します。ビデオのスタイルはダイナミックでモダンであり、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速にシーンを作成し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、即座に注目を集めます。
コーチやコンサルタント向けに60秒のチュートリアルビデオを制作し、特定のワークフローやアドバイスを示します。プレゼンテーションは直接的でパーソナライズされており、トーキングヘッドAIアバターがメッセージを伝え、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を簡単で魅力的にしますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストプロンプトを魅力的なトレーニングビデオに変換し、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。これにより、プロフェッショナルなビデオを迅速に制作し、注目を集め、従業員のトレーニングを強化します。
HeyGenは多様な従業員トレーニングニーズに対応するAIアバタービデオを作成できますか？
はい、HeyGenは従業員トレーニングやオンボーディングに最適な高品質のAIアバタービデオを生成できます。アバターや声をカスタマイズでき、多言語ビデオにも対応しており、世界中の多様なオーディエンスに対応します。
HeyGenはビデオドキュメンテーションの制作を効率化するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕や強力なAI音声生成機能を含む包括的な編集ツールを提供し、ビデオドキュメンテーションを効率化します。テキストプロンプトから始めたり、画面録画を強化して、明確でプロフェッショナルなコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenで作成したトレーニングコンテンツをどのようにブランド化し、パーソナライズできますか？
HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、会社のロゴやカラーでビデオをブランド化し、パーソナライズできます。テンプレートと強力な編集ツールを活用して、トレーニングコンテンツが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。