ボードレポートビデオメーカー: ビジネスプレゼンテーションを向上させる

報告プロセスを効率化し、カスタムブランディングコントロールで利害関係者を感動させましょう。

忙しい経営者や主要な利害関係者向けに、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルと明確なナレーションを備えた、ダイナミックな60秒のボードレポートビデオを作成することを想像してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、重要な財務データと戦略的な更新を迅速に組み立て、メッセージを簡潔かつ効果的に伝えましょう。

サンプルプロンプト1
内部チームやプロジェクトマネージャー向けに、現代的で情報豊富なビジュアルスタイルと親しみやすい会話調の音声トーンで新しいイニシアチブを説明する45秒の魅力的なビデオを作成します。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、部門間の理解と調整を促進します。
サンプルプロンプト2
潜在的なクライアントや投資家向けに、重要な成果を強調したダイナミックで簡潔なビジュアルスタイルとインパクトのあるクリアなボイスオーバーを備えた30秒のビジネスビデオを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをシームレスに洗練されたプレゼンテーションに変換し、プロフェッショナルな配信を確保します。
サンプルプロンプト3
会社の従業員や部門長を対象に、年間業績と将来の目標を要約した50秒の情報ビデオを制作します。協力的でデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、安心感のある音声トーンで物語を強化し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを使用して文脈とエンゲージメントを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ボードレポートビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、データと洞察を魅力的でプロフェッショナルなビデオレポートに簡単に変換します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートから選択して、メッセージの舞台を迅速に設定し、ボードレポートビデオを開始します。
2
Step 2
AIアバタープレゼンターを追加
AIアバターを選択してプレゼンターとして活用し、プロフェッショナルで魅力的な人間味を加えてレポートを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
会社のロゴと色を組み込むためにブランディングコントロールを利用し、すべてのコミュニケーションでブランドの一貫性を確保します。
4
Step 4
レポートをエクスポートして共有
最終的な高品質のビデオレポートをMP4形式で生成し、内部チームや利害関係者とシームレスに共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなビジネスアップデートを迅速に制作

ボードレポート、戦略更新、重要なビジネス発表のために、プロフェッショナルで影響力のあるビデオ要約を迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを向上させることができますか？

HeyGenは、幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートを備えた直感的なAIビデオメーカーを提供します。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して簡単にパーソナライズでき、各プロジェクトに独自のブランディングコントロールを適用できます。

HeyGenがプロフェッショナルなボードレポートビデオの制作に最適な理由は何ですか？

HeyGenは、プロフェッショナルなボードレポートビデオを作成するのに最適なビジネスビデオメーカーです。AIアバターと強力なAIテキストからビデオへの機能を活用して、データを明確かつ魅力的に提示し、メッセージが利害関係者に効果的に響くようにします。

HeyGenは独自のブランディングでビデオをカスタマイズするツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴ、色、フォントを使用してビデオをカスタマイズできる広範なブランディングコントロールを提供します。また、ストックメディアライブラリからコンテンツを統合して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで一貫したブランドプレゼンスを維持できます。

HeyGenのビデオをさまざまなプラットフォームに適した形式でエクスポートできますか？

はい、HeyGenは完成したクリエイティブビデオを簡単にエクスポートできるようにします。高品質のMP4ファイルをダウンロードして、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームや内部チームでシームレスに共有および配信できます。