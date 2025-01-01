ボード手順ビデオメーカー: 魅力的な説明ビデオを作成

強力なテキストからビデオへの機能で、スクリプトをプロフェッショナルな手順ビデオに瞬時に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なビジネス関係者に向けて、複雑な新しいソフトウェア機能を紹介する90秒の説明ビデオを作成します。視覚的な美学は現代的で魅力的であり、動的なアニメーションとハイライトを使用して重要な利点を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて、物語はスムーズに流れ、明確な字幕/キャプションによってアクセシビリティと理解を確保し、多様な視聴者にとって効果的な「説明ビデオ」を作成します。
サンプルプロンプト2
内部の学習＆開発部門向けに、2分間の「分単位のコース作成」モジュールを制作し、高度な技術的概念に焦点を当てます。アニメーション化されたキャラクター駆動の視覚スタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様な背景や小道具を使用します。表現力豊かなAIアバターがコンテンツをナレーションし、L&Dプロフェッショナルに響くトレーニングを提供します。
サンプルプロンプト3
技術サポートチーム向けに、一般的なシステム問題の迅速な修正を示す45秒のトラブルシューティングガイドを生成します。ビデオは実用的でスクリーンキャストのような視覚スタイルを採用し、迅速で明確なトランジションを使用します。HeyGenのテンプレート＆シーンを活用することで、作成プロセスが効率的になり、迅速な展開が可能です。この短い「ボード手順ビデオメーカー」は、技術サポートの視聴者にとって簡単に消化可能でアクセスしやすく、迅速な問題解決を保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ボード手順ビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、運用ガイドやプロセスを明確で魅力的な手順ビデオに簡単に変換し、コミュニケーションとトレーニングを効率化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
プラットフォームに手順テキストまたは詳細なスクリプトを入力することから始めます。HeyGenのテキストからビデオへの機能が、あなたの言葉を動的なシーンに変換し、指導ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
プロフェッショナルなテンプレートライブラリから選択するか、特定のシーンを追加して手順の各ステップを視覚化します。AIアバターを組み込んでコンテンツを提示し、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
魅力的な音声とキャプションを追加
HeyGenのAI Voice Generatorを活用して、手順ビデオに自然な音声を選択します。正確な字幕とキャプションを自動的に追加し、すべての視聴者に対してアクセシビリティと明確さを確保します。
4
Step 4
手順ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを調整してビデオを完成させます。高品質の手順ビデオを生成し、チームや学習プラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化

複雑なボード手順を簡単に理解できるビデオに変換し、学習を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからビデオへの作成ワークフローを効率化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。テキストを入力するだけで、リアルなAI音声を生成し、AIアバターと同期させることで、ビデオ作成ワークフローを効率化します。

HeyGenのツールを使って手順ビデオを効率的に制作するプロセスは？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して手順ビデオの制作を簡素化します。事前にデザインされたテンプレートや豊富なメディアライブラリを活用して、視覚的なストーリーを迅速に構築し、スムーズなビデオ作成ワークフローを実現します。

HeyGenはAIビデオエージェントを活用して視覚的なストーリーテリングを強化できますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームには高度なAIアバターが搭載されており、AIビデオエージェントとして視覚的なストーリーテリングを実現します。これらのアバターは自然な表情でメッセージを伝え、自動キャプションによってアクセシビリティを補完します。

コンテンツ以外に、HeyGenが提供するアクセシビリティとブランディング機能は何ですか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色を組み込んで一貫したブランドアイデンティティをビデオ制作に反映させることができます。さらに、自動字幕とキャプションにより、コンテンツがより広い視聴者にアクセス可能になり、全体的な視覚的ストーリーテリングを強化します。