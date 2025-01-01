取締役会ビデオメーカー: 魅力的なレポートを作成

すぐに使えるテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな取締役会プレゼンテーションを数分でデザインします。

エグゼクティブリーダーシップ向けに設計された30秒の魅力的なビデオを制作し、四半期ごとの主要な成果を要約して、魅力的な取締役会プレゼンテーションを行います。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、AIアバターが自信を持って明確なアップデートを提供し、洗練されたナレーションが補完します。このビデオは、HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して、洗練された企業イメージを伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部の利害関係者や部門長を対象にした45秒の説明ビデオを開発し、今後の戦略的イニシアチブを概説します。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的で魅力的であり、情報豊かなグラフィックとアップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックを組み込んでいます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を利用して、詳細な戦略文書を動的なAIビデオプレゼンテーションに変換し、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成します。
サンプルプロンプト2
全社の従業員向けに、新しい会社方針や文化的イニシアチブを紹介する60秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを作成します。トーンはフレンドリーで協力的であり、明確で簡潔でありながら親しみやすいプロフェッショナルなビジュアルスタイルです。HeyGenのナレーション生成機能により、すべての内部メッセージで一貫した高品質のオーディオを確保します。
サンプルプロンプト3
営業チームとマーケティング部門向けに、15秒のパンチの効いたビデオをデザインし、新製品の主要な特徴を強調して迅速なマーケティングプロモーションを行います。ビジュアルとオーディオのスタイルはダイナミックでテンポが速く、クイックカット、インパクトのある音楽、視覚的に豊かなストックアセットを特徴としています。これは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられ、ビジネスビデオの作成を強化するために利用可能なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

取締役会ビデオメーカーの使い方

魅力的なビデオプレゼンテーションで取締役会のコミュニケーションを効率化し、複雑なアップデートをすべての利害関係者に明確でアクセスしやすくします。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
会議のアジェンダやメモを魅力的なスクリプトに変換し、プラットフォームのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用してコンテンツを生き生きとさせます。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを追加
多様なAIアバターを選んでプレゼンテーションを強化し、取締役会のアップデートをより魅力的にします。
3
Step 3
ブランディングとナレーションを適用
自然な音声のナレーションを生成して、ビデオを明確かつプロフェッショナルに語り、メッセージが意図通りに伝わるようにします。
4
Step 4
高品質のビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、高解像度でエクスポートし、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、取締役会メンバーとシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な戦略的プレゼンテーションを提供

.

AIアバターを使用して、ビジョンを明確に伝え、重要な議論の際に取締役会メンバーを鼓舞するモチベーショナルビデオや戦略的プレゼンテーションを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業向けのAIビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIビデオ作成をアクセスしやすく効率的にします。この強力なビデオメーカーは、コンテンツ制作を効率化するように設計されています。

HeyGenは、魅力的な取締役会プレゼンテーションやその他のビジネスビデオを作成するために使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、取締役会ビデオメーカーおよびビジネスビデオ作成ツールとして理想的であり、ビデオテンプレートとストックアセットを提供して、高品質のビデオプレゼンテーション、説明ビデオ、トレーニングコンテンツを効果的な内部コミュニケーションのために制作します。

HeyGenは、ブランディングとビデオ品質のカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、色、フォントをカスタマイズし、ロゴを追加してブランドの一貫性を維持できます。また、高解像度のエクスポートをサポートし、洗練されたプロフェッショナルな出力のための高度なナレーション生成機能を備えています。

HeyGenは、デザインスキルがないユーザーでもプロフェッショナルなビデオを作成するのに適していますか？

はい、HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、デザインスキルがなくても誰でもプロフェッショナルなアニメーションビデオやその他のAIビデオを作成できるようにします。その直感的なインターフェースと豊富なビデオテンプレートにより、簡単なコンテンツ作成体験を提供します。