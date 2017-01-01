忙しいビジネスプロフェッショナルやチームリーダーをターゲットにした30秒のビデオを想像してください。長い議論を簡潔な要約に変える方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、現代的で、アップビートな企業音楽を使用します。ビデオは、メモを整理するのに苦労しているユーザーから始まり、HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能がどのようにしてプロフェッショナルな「自動要約」と明確な「アクションアイテムリスト」を迅速に作成し、貴重な時間を節約するかを紹介します。

ビデオを生成