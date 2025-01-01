シームレスなコミュニケーションのためのボードコーディネーションビデオメーカー
HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、複雑な会議スクリプトを明確でダイナミックな動画に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家やコンテンツクリエイター向けに、45秒のマーケティングコンテンツを制作し、共同プロジェクト管理ツールの利点を紹介します。モダンでプロフェッショナルなホワイトボードの美学を強調し、洗練されたトランジションとクリアなAI生成音声を組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を利用して、マーケティングメッセージを効果的に視覚的なストーリーに変換しましょう。
教育者や学生向けに、複雑な科学的概念をステップバイステップで簡単に説明する90秒の教育コンテンツ動画を想像してください。楽しいイラスト風の落書きアニメーションビジュアルアプローチと、穏やかで情報豊かなナレーターを組み合わせて、聴覚的な感覚を提供します。多様な学習者のために、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、アクセシビリティと理解を向上させましょう。
忙しいプロフェッショナルや動画クリエイター志望者向けに、AIホワイトボードビデオメーカーを使用してプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成する方法を紹介する30秒のクイックデモ動画を開発します。クリーンでテンプレート駆動のホワイトボードビジュアルと活気ある音楽、魅力的なAIアバターを組み合わせるのが理想的です。HeyGenのAIアバターを活用して、迅速な作成プロセスに親しみやすさを加えましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはホワイトボードアニメーションを使った魅力的な説明動画の作成をどのように支援しますか？
HeyGenは直感的なツールを提供し、ダイナミックなホワイトボードアニメーション効果を取り入れた魅力的な説明動画を作成できます。スクリプトを簡単に動画に変換し、複雑なアイデアをシンプルで視覚的に魅力的にします。
HeyGenはマーケティングコンテンツのためのカスタムブランディングとキャラクターアニメーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。表現力豊かなキャラクターアニメーションでマーケティングコンテンツを高め、視聴者に響く動画を作成します。
HeyGenには迅速な動画作成のためのどのようなテンプレートがありますか？
HeyGenは教育コンテンツやトレーニング動画など、さまざまな目的に合わせたプロフェッショナルなテンプレートの豊富なライブラリを備えています。これらのテンプレートは動画制作を効率化し、洗練された動画を迅速に生成できます。
HeyGenはAIテキスト読み上げを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなホワイトボード動画に変換できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なAIテキスト読み上げエンジンは、書かれたスクリプトを魅力的なホワイトボード動画に簡単に変換します。この機能は高品質なボイスオーバーを保証し、プロの声優を必要とせずにアイデアを生き生きとさせます。