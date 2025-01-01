ボードコミュニケーションビデオジェネレーターで魅力的な更新を
直感的なテンプレートとシーンを使用して、すべてのボード更新のためのプロフェッショナルな説明ビデオとトレーニングビデオを迅速に制作します。
コンテンツクリエイター向けにカスタマイズされた30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを開発し、鮮やかなカスタムブランディングでクイックなヒントや発表を提示します。HeyGenのAIアバターによって、視覚的なストーリーテリング体験を生き生きとさせます。
非営利団体向けに意図された60秒のインスピレーションを与える視覚的ストーリーテリング作品を作成し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、彼らの影響を温かいナラティブで紹介します。背景音楽と明確な字幕を追加して、より広いリーチを実現します。
HR部門向けにプロフェッショナルな50秒の内部ビデオコミュニケーションを制作し、重要なスクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡潔なビデオに変換します。自動生成された字幕でプロフェッショナルな配信を確保し、アクセシビリティを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenはユーザーが簡単に魅力的なAIビデオを作成できるようにし、スクリプトを魅力的な視覚的ストーリーテリングに変換します。幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、クリエイティブなプロジェクトを迅速に開始できます。
HeyGenはカスタムブランディングで視覚的ストーリーテリングを強化できますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色などのカスタムブランディング要素をビデオに組み込むことで、視覚的ストーリーテリングを向上させることができます。AIアバターや豊富なメディアライブラリを活用して、ブランドアイデンティティを反映したユニークな説明ビデオを作成できます。
HeyGenでどのようなクリエイティブビデオを制作できますか？
HeyGenは多様なコンテンツを生成するのに最適な多用途のAIビデオプラットフォームで、ダイナミックなホワイトボードアニメーションビデオから影響力のあるソーシャルメディアビデオ、プロフェッショナルトレーニングビデオまで幅広く対応します。AIのテキスト読み上げやAIアバターにより、無限のクリエイティブな可能性が広がります。
HeyGenはプロフェッショナル品質の視覚的ストーリーテリングを作成するのに適していますか？
はい、HeyGenは誰でもプロフェッショナルな仕上がりの高品質な視覚的ストーリーテリングを制作できるように設計された直感的なAIビデオプラットフォームです。AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、強力なブランディングコントロールなどの機能を活用して、効率的に魅力的なナラティブを作成できます。