シームレスなコミュニケーションのためのボード整合性更新ビデオメーカー
ダイナミックなテンプレートと音声生成を備えたAIビデオメーカーを使用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオ更新を簡単に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトオーナーとクロスファンクショナルなステークホルダー向けに、四半期ごとのボード整合性の更新を詳細に説明する、2分間の魅力的なビデオを開発してください。ビジュアルの美学はモダンでビジネスカジュアルであり、重要なポイントを強調するために画面上のテキストを組み込んだ動的なシーンを含み、スクリプトからのテキストをビデオに変換して簡単に構築します。すべての音声コンテンツには、アクセシビリティと重要な指標の強調のために正確な字幕/キャプションを含めてください。
新しいチームメンバーと運用スタッフを対象に、組織の「ボード整合性更新ビデオメーカー」を使用した新しい内部ボード整合性プロセスを案内する、親しみやすく情報豊富な90秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を持たせ、各ステップを明確に示すためにメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックビジュアルを補完します。
見込みユーザーと技術レビュアー向けに、AIビデオエージェントのボード整合性更新を生成するスムーズな機能を示す、ダイナミックな45秒の製品紹介ビデオを作成してください。鮮明なトランジションとアップビートなバックグラウンドトラックを備えたテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターが主要な機能を提示します。このビデオは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性も強調する必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、スクリプトからテキストをビデオに迅速に変換し、説明ビデオやマーケティングビデオなどのさまざまなコンテンツニーズに対する制作時間を大幅に短縮します。このエンドツーエンドのビデオ生成機能は、複雑なビデオ編集ソフトウェアのタスクを簡素化します。
HeyGenはビデオ制作においてどのような高度な技術機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、自動音声生成、字幕/キャプションの統合などの強力な技術機能を提供します。ユーザーはアスペクト比のリサイズや高品質のMP4形式でのビデオエクスポートも利用でき、包括的なAIビデオエージェントとなっています。
HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングとダイナミックなテンプレートをサポートしていますか？
はい、HeyGenはユーザーにロゴやカスタムカラーを組み込むための広範なブランディングコントロールを提供し、すべての制作においてブランドの一貫性を確保します。プラットフォームは、プロフェッショナルなデザインでビデオプロジェクトを開始するためのさまざまなダイナミックテンプレートとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供します。
HeyGenを使用して、ボード整合性更新などの多様なビデオコンテンツを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なビデオメーカーとして機能し、ボード整合性更新ビデオなどの企業コミュニケーションからマーケティングやトレーニングビデオまで、幅広いコンテンツを作成できます。豊富なメディアライブラリとテキスト整合ツールがサポートします。