ブロックチェーントレーニング動画ジェネレーター：魅力的なコースを作成

AIを活用した動画メーカーでプロフェッショナルなブロックチェーン教育コンテンツの作成を簡素化し、ダイナミックなAIアバターを活用して魅力的なレッスンを提供します。

221/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした60秒の簡潔な動画を制作し、サプライチェーン管理におけるブロックチェーンの実用的な応用を紹介します。ビジュアルアプローチは洗練されて現代的で、インフォグラフィックとプロフェッショナルなAIアバタープレゼンターを組み合わせて信頼と専門性を伝えます。音声はクリアで情報豊かであり、複雑なブロックチェーン教育コンテンツをアクセスしやすくします。HeyGenの「AIアバター」を活用して、この専門的なコンテンツを人間味を持って届けます。
サンプルプロンプト2
ユーザーがAIを活用した動画メーカーを使用して独自のブロックチェーン教育コンテンツを作成することを奨励する、エネルギッシュな45秒のプロモーション動画を開発します。ビジュアルデザインは現代的でエネルギッシュであり、鮮やかな色彩と素早いシーンの切り替えを使用して使いやすさを強調し、モチベーションを高めるアップテンポの音楽に合わせます。このブロックチェーン動画メーカーのデモンストレーションは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を効果的に活用して多様な可能性を示し、作成を迅速化します。
サンプルプロンプト3
特定のブロックチェーンプラットフォームでのスマートコントラクトのデプロイメントの基本を説明する、開発者や技術愛好家向けの詳細な2分間のトレーニング動画を作成します。ビジュアルスタイルは正確で、コードのクリアなスクリーンキャプチャやアニメーション化された図を特徴とし、落ち着いた指導的な声のナレーションがサポートします。特に、HeyGenの「字幕/キャプション」を含めて明確さとアクセス性を確保し、包括的なブロックチェーントレーニング動画ジェネレーターの例を作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブロックチェーントレーニング動画ジェネレーターの仕組み

AIを活用してテキストをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的なブロックチェーントレーニング動画を簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを作成または貼り付けて始めます。AIを活用した動画メーカーが、テキストをダイナミックな動画スクリプトにインテリジェントに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとテンプレートを選択
カスタマイズ可能なテンプレートを選んで、複雑なブロックチェーンの概念を効果的に視覚的に表現し、動画を強化します。
3
Step 3
AIアバターと音声を追加
トレーニングをプレゼンするAIアバターを選び、AI生成の音声で明確で魅力的なナレーションを提供し、プロフェッショナルなタッチを加えます。
4
Step 4
動画を生成して共有
完成したブロックチェーン教育コンテンツを確認し、最終編集を行った後、ソーシャルメディアやYouTubeショートでシームレスに共有するために動画をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアコンテンツを作成

.

ブロックチェーンのトピックを宣伝し、より広いオーディエンスにリーチするために、ソーシャルメディア向けの魅力的な短い動画を迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のブロックチェーン教育コンテンツを強化できますか？

HeyGenはAIを活用した動画メーカーとして、スクリプトをダイナミックなビジュアルストーリーに変換することで、魅力的なブロックチェーントレーニング動画を作成する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、迅速に魅力的な説明動画を制作できます。

HeyGenのテキストを動画に変換するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenは強力なテキストから動画へのメーカーとして、動画作成を簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIがリアルな音声を生成し、AIアバターや選択したメディアと同期させ、動画編集のワークフローを効率化します。

HeyGenは動画プロジェクトに対して創造的な柔軟性を提供しますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを通じて、広範な創造的柔軟性を提供します。ダイナミックなテキストアニメーション、ブランドカラー、独自のアセットを組み込んで、ビジョンに完全に合ったユニークなブロックチェーントレーニング動画を作成できます。

HeyGenからどのプラットフォームに動画をエクスポートできますか？

HeyGenは、さまざまなアスペクト比でAIを活用した動画を簡単にエクスポートできるため、YouTubeショート、ソーシャルメディアキャンペーン、その他のプラットフォームに最適です。これにより、ブロックチェーン教育コンテンツが効果的にオーディエンスに届きます。